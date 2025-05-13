https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016604605.html

Снайперы "Днепра" отработали с бойцами СВО приемы поражения целей

Снайперы "Днепра" отработали с бойцами СВО приемы поражения целей - РИА Новости, 13.05.2025

Снайперы "Днепра" отработали с бойцами СВО приемы поражения целей

Снайперские пары группировки войск "Днепр" отработали с опытными бойцами СВО на полигоне в тыловом районе приемы поражения целей на дистанциях до 1000 метров и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:31:00+03:00

2025-05-13T05:31:00+03:00

2025-05-13T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Снайперские пары группировки войск "Днепр" отработали с опытными бойцами СВО на полигоне в тыловом районе приемы поражения целей на дистанциях до 1000 метров и больше, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения снайперов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно проходят интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловом районе СВО. Ежедневные тренировки позволяют им в совершенстве освоить искусство поражения целей на дистанциях до 1000 метров и больше. Метких стрелков на полигоне тренируют опытные инструкторы, непосредственно участвовавшие в боевых действиях в зоне СВО", - сказали в оборонном ведомстве. Подготовка включает в себя теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков стрельбы, маскировки, наблюдения и работы в различных условиях. Такие тренировки помогают снайперам отработать координацию действий, улучшить точность стрельбы и научиться эффективно выполнять поставленные задачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)