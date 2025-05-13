https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016591653.html

Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ

Женский расчет операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:00:00+03:00

2025-05-13T01:00:00+03:00

2025-05-13T01:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Женский расчет операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс". "На нашем (красноармейском - ред.) направлении целый батальон. И именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА ВСУ – ред.). Мы слышали от ребят (штурмовиков – ред.), что заходили они в точку, ну обнулили (ликвидировали – ред.), а там все девчата", – сообщил "Алекс".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность