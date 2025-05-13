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Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016591653.html
Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ
Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ
Женский расчет операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:00:00+03:00
2025-05-13T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Женский расчет операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс". "На нашем (красноармейском - ред.) направлении целый батальон. И именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА ВСУ – ред.). Мы слышали от ребят (штурмовиков – ред.), что заходили они в точку, ну обнулили (ликвидировали – ред.), а там все девчата", – сообщил "Алекс".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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Дарья Буймова
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ

Женский расчет операторов дронов ВСУ ликвидирован на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Женский расчет операторов беспилотников ВСУ ликвидирован на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс".
"На нашем (красноармейском - ред.) направлении целый батальон. И именно этот батальон, он женский. Девчонки воюют, блашники (операторы БПЛА ВСУ – ред.). Мы слышали от ребят (штурмовиков – ред.), что заходили они в точку, ну обнулили (ликвидировали – ред.), а там все девчата", – сообщил "Алекс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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