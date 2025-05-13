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Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят в Казани - РИА Новости, 13.05.2025
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15:17 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016684605.html
Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят в Казани
Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят в Казани - РИА Новости, 13.05.2025
Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят в Казани
Деловая сессия, посвященная перспективам инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества между Россией и ОАЭ, пройдет 15 мая в рамках KazanForum 2025,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:17:00+03:00
2025-05-13T15:17:00+03:00
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
российский экспортный центр (рэц)
оаэ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деловая сессия, посвященная перспективам инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества между Россией и ОАЭ, пройдет 15 мая в рамках KazanForum 2025, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие организовано РЭЦ совместно с российско-эмиратским деловым советом ТПП РФ при поддержке ключевых отраслевых игроков."В ходе сессии эксперты обсудят потенциал инвестиционного партнерства России и ОАЭ в промышленности и торговле, поговорят об укреплении двусторонних торговых связей и новых возможностях для бизнеса, а также преимуществах Евразийского торгово-промышленного хаба на базе свободной экономической зоны KEZAD для российских компаний. Кроме того, расскажут о государственной поддержке инвестиционных проектов в сферах энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства и инфраструктуры", - говорится в сообщении.Ключевыми спикерами выступят: заместитель министра экономики ОАЭ Абдуллах Аль-Салих, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, президент AIM Congress Давуд Аль-Шезауи, представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, директор по коммерции KEZAD Джамиля Ахли, советник президента ТПП РФ Ксения Шойгу, президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, коммерческий директор маркетплейса WEE.ae (ОАЭ) Антон Сиземин.Модератором сессии выступит председатель российско-эмиратского делового совета Сергей Горьков.Присоединиться к диалогу о будущем российско-эмиратского партнерства можно 15 мая в 13.00 мск на площадке XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025" или посмотреть трансляцию на сайте форума.
https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016676987.html
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россия
республика татарстан (татарстан)
казань
оаэ
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экономика, россия, республика татарстан (татарстан), казань, российский экспортный центр (рэц), оаэ
Экономика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Российский экспортный центр (РЭЦ), ОАЭ
Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят в Казани

Сотрудничество в промышленности и торговле России и ОАЭ обсудят на KazanForum

© АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2025. Подготовка
KAZANFORUM 2025. Подготовка - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Деловая сессия, посвященная перспективам инвестиционного и торгово-промышленного сотрудничества между Россией и ОАЭ, пройдет 15 мая в рамках KazanForum 2025, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие организовано РЭЦ совместно с российско-эмиратским деловым советом ТПП РФ при поддержке ключевых отраслевых игроков.
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"В ходе сессии эксперты обсудят потенциал инвестиционного партнерства России и ОАЭ в промышленности и торговле, поговорят об укреплении двусторонних торговых связей и новых возможностях для бизнеса, а также преимуществах Евразийского торгово-промышленного хаба на базе свободной экономической зоны KEZAD для российских компаний. Кроме того, расскажут о государственной поддержке инвестиционных проектов в сферах энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства и инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Ключевыми спикерами выступят: заместитель министра экономики ОАЭ Абдуллах Аль-Салих, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, президент AIM Congress Давуд Аль-Шезауи, представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, директор по коммерции KEZAD Джамиля Ахли, советник президента ТПП РФ Ксения Шойгу, президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, коммерческий директор маркетплейса WEE.ae (ОАЭ) Антон Сиземин.
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Модератором сессии выступит председатель российско-эмиратского делового совета Сергей Горьков.
Присоединиться к диалогу о будущем российско-эмиратского партнерства можно 15 мая в 13.00 мск на площадке XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025" или посмотреть трансляцию на сайте форума.
 
ЭкономикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ОАЭ
 
 
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