Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией
Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией в рамках бизнес-миссии
© Фото : пресс-служба РЭЦЭкспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией в рамках бизнес-миссии в Ереване
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией в рамках бизнес-миссии в Ереване
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Центром поддержки экспорта Кабардино-Балкарской Республики, проходит в Ереване с 12 по 15 мая, в ней участвуют производители из сельскохозяйственной и химической отраслей региона, которые проведут около 20 встреч с армянскими бизнес-партнерами, сообщает центр.
"Основная цель бизнес-миссии — продвижение продукции Кабардино-Балкарии на рынок Армении, поиск новых партнеров и расширение объемов российского экспорта", - говорится в сообщении.
Открытие мероприятия состоялось 12 мая в офисе представительства РЭЦ в Армении, где его руководитель Виген Енокян представил презентацию о специфике бизнеса в Армении и возможностях для российского экспорта. Особое внимание было уделено инструментам РЭЦ для минимизации рисков при работе с иностранными покупателями на условиях постоплаты. В частности, обсуждался продукт от ЭКСАР "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступный на платформе "Мой экспорт". Этот инструмент защищает компании от коммерческих и политических рисков неоплаты за уже поставленный товар.
"Бизнес-миссия в Ереване является важным шагом в укреплении экономических связей между Россией и Арменией. Она предоставляет российским экспортерам возможность не только представить свою продукцию, но и наладить личные контакты с потенциальными партнерами, что является залогом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. РЭЦ со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку участникам миссии. В прошлом году мы организовали 19 подобных деловых мероприятий", — уточнил Енокян.