https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016676987.html

Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией

Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией - РИА Новости, 13.05.2025

Экспортеры Кабардино-Балкарии укрепляют связи с Арменией

Бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Центром поддержки экспорта Кабардино-Балкарской Республики, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:21:00+03:00

2025-05-13T14:21:00+03:00

2025-05-13T14:21:00+03:00

россия

армения

ереван

экономика

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016676338_0:174:1280:894_1920x0_80_0_0_26304b8fcfd7de8e6d7a03f98721cec2.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бизнес-миссия российских экспортеров, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Центром поддержки экспорта Кабардино-Балкарской Республики, проходит в Ереване с 12 по 15 мая, в ней участвуют производители из сельскохозяйственной и химической отраслей региона, которые проведут около 20 встреч с армянскими бизнес-партнерами, сообщает центр."Основная цель бизнес-миссии — продвижение продукции Кабардино-Балкарии на рынок Армении, поиск новых партнеров и расширение объемов российского экспорта", - говорится в сообщении.Открытие мероприятия состоялось 12 мая в офисе представительства РЭЦ в Армении, где его руководитель Виген Енокян представил презентацию о специфике бизнеса в Армении и возможностях для российского экспорта. Особое внимание было уделено инструментам РЭЦ для минимизации рисков при работе с иностранными покупателями на условиях постоплаты. В частности, обсуждался продукт от ЭКСАР "Страхование отсрочки платежа для МСП", доступный на платформе "Мой экспорт". Этот инструмент защищает компании от коммерческих и политических рисков неоплаты за уже поставленный товар."Бизнес-миссия в Ереване является важным шагом в укреплении экономических связей между Россией и Арменией. Она предоставляет российским экспортерам возможность не только представить свою продукцию, но и наладить личные контакты с потенциальными партнерами, что является залогом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. РЭЦ со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку участникам миссии. В прошлом году мы организовали 19 подобных деловых мероприятий", — уточнил Енокян.

https://ria.ru/20250513/tekhreglament-2016640096.html

https://ria.ru/20250513/torgovlya-2016641813.html

россия

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, армения, ереван, экономика, российский экспортный центр (рэц)