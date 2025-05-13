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Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение - РИА Новости, 13.05.2025
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13:10 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/soglashenie-2016662942.html
Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение - РИА Новости, 13.05.2025
Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
Законодательное собрание Карелии и Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регпарламента РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:10:00+03:00
2025-05-13T13:10:00+03:00
республика карелия
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Законодательное собрание Карелии и Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регпарламента Карелии. Торжественная церемония состоялась 12 мая в Колонном зале Луганска в рамках празднования Дня Луганской Народной Республики. Подписи под документом поставили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Целью соглашения является расширение и укрепление межпарламентских, социально-экономических, культурных и гуманитарных связей. Как отметил Шандалович, Карелия имеет хороший опыт по формированию благоприятного инвестиционного климата, созданию технопарков и другое. "Мы умеем работать и готовы делиться опытом, который наработан в нашей республике. С подписанием соглашения у нас появляются дополнительные возможности для обмена опытом, различными практиками между депутатскими корпусами и аппаратами законодательных органов. Уверен, это даст эффект не только в сфере законотворчества, но и в других направлениях, а сотрудничество по линии парламентов будет полезным для наших республик", — приводит пресс-служба слова Шандаловича. Спикер парламента напомнил, что Карелия взаимодействует с ЛНР не первый год. К примеру, по инициативе парламентов регионов была достигнута договоренность о поездке детей из Луганской Народной Республики в Карелию. Весной 2023 года они смогли познакомиться с достопримечательностями и учебными заведениями Карелии. 12 мая соглашения о сотрудничестве были подписаны между Народным Советом ЛНР и еще пятью парламентами: Законодательным собранием Свердловской области, Законодательным собранием Ульяновской области, Народным хуралом (парламентом) Республики Калмыкия, Херсонской областной думой, Государственным советом Республики Коми. "Нам важно, чтобы интеграция проходила не только на законодательном уровне, но еще и на уровне человеческих отношений. Сегодня мы с вами пишем новейшую историю России. Мы благодарны вам за то, что вы лично соприкасаетесь с нашим краем – видите наших людей, видите наши заводы", – приводит пресс-служба слова Мирошниченко. Он подчеркнул свою убежденность в том, что сотрудничество не ограничится формальными рамками соглашений, а будет шириться за счет человеческих отношений и крепких дружеских связей. Более того, Мирошниченко поблагодарил присутствующих за неравнодушие и всю помощь, оказанную региону. В день подписания соглашений у памятного знака "Они отстояли Родину" состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Луганской Народной Республики. Депутаты возложили цветы и почтили память павших защитников Отечества.
https://ria.ru/20250418/nalog-2012070243.html
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республика карелия, луганская народная республика
Республика Карелия, Луганская Народная Республика
Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение

Заксобрание Карелии и Народный совет ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики КарелияПредседатель карельского парламента Элиссан Шандалович и Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Республики Карелия и Народным Советом Луганской Народной Республики
Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Республики Карелия и Народным Советом Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Республики Карелия
Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Республики Карелия и Народным Советом Луганской Народной Республики
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Законодательное собрание Карелии и Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регпарламента Карелии.
Торжественная церемония состоялась 12 мая в Колонном зале Луганска в рамках празднования Дня Луганской Народной Республики.
Подписи под документом поставили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко. Целью соглашения является расширение и укрепление межпарламентских, социально-экономических, культурных и гуманитарных связей.
Как отметил Шандалович, Карелия имеет хороший опыт по формированию благоприятного инвестиционного климата, созданию технопарков и другое.
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"Мы умеем работать и готовы делиться опытом, который наработан в нашей республике. С подписанием соглашения у нас появляются дополнительные возможности для обмена опытом, различными практиками между депутатскими корпусами и аппаратами законодательных органов. Уверен, это даст эффект не только в сфере законотворчества, но и в других направлениях, а сотрудничество по линии парламентов будет полезным для наших республик", — приводит пресс-служба слова Шандаловича.
Спикер парламента напомнил, что Карелия взаимодействует с ЛНР не первый год. К примеру, по инициативе парламентов регионов была достигнута договоренность о поездке детей из Луганской Народной Республики в Карелию. Весной 2023 года они смогли познакомиться с достопримечательностями и учебными заведениями Карелии.
12 мая соглашения о сотрудничестве были подписаны между Народным Советом ЛНР и еще пятью парламентами: Законодательным собранием Свердловской области, Законодательным собранием Ульяновской области, Народным хуралом (парламентом) Республики Калмыкия, Херсонской областной думой, Государственным советом Республики Коми.
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"Нам важно, чтобы интеграция проходила не только на законодательном уровне, но еще и на уровне человеческих отношений. Сегодня мы с вами пишем новейшую историю России. Мы благодарны вам за то, что вы лично соприкасаетесь с нашим краем – видите наших людей, видите наши заводы", – приводит пресс-служба слова Мирошниченко.
Он подчеркнул свою убежденность в том, что сотрудничество не ограничится формальными рамками соглашений, а будет шириться за счет человеческих отношений и крепких дружеских связей. Более того, Мирошниченко поблагодарил присутствующих за неравнодушие и всю помощь, оказанную региону.
В день подписания соглашений у памятного знака "Они отстояли Родину" состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Луганской Народной Республики. Депутаты возложили цветы и почтили память павших защитников Отечества.
 
Республика КарелияЛуганская Народная Республика
 
 
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