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Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом - РИА Новости, 13.05.2025
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16:34 13.05.2025 (обновлено: 16:42 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/siluanov-2016713628.html
Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом
Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом - РИА Новости, 13.05.2025
Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:34:00+03:00
2025-05-13T16:42:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
деловая россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов согласится с предложением, раз улыбается в ответ на обращение главы государства.Один из участников дискуссии попросил президента согласовать решение по установлению для компаний, достигших барьера, при достижении которого перестают действовать льготы по социальным налогам и отсутствию НДС, трехпроцентного НДС без права проведения налогового вычета, и разделить его на две части - чтобы 2% налога направлялось в федеральный бюджет, а 1% - в муниципальный. "Антон Германович (Силуанов - ред.), Минфин поддержит предложение? Улыбается, значит это хороший признак, сейчас согласится", - пошутил Путин. Силуанов в свою очередь ответил, что не совсем согласен.
https://ria.ru/20250221/putin-2000886029.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, деловая россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Владимир Путин, Деловая Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом

Путин: если Силуанов улыбается, значит согласен с предложением по НДС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов согласится с предложением, раз улыбается в ответ на обращение главы государства.
Один из участников дискуссии попросил президента согласовать решение по установлению для компаний, достигших барьера, при достижении которого перестают действовать льготы по социальным налогам и отсутствию НДС, трехпроцентного НДС без права проведения налогового вычета, и разделить его на две части - чтобы 2% налога направлялось в федеральный бюджет, а 1% - в муниципальный.
"Антон Германович (Силуанов - ред.), Минфин поддержит предложение? Улыбается, значит это хороший признак, сейчас согласится", - пошутил Путин.
Силуанов в свою очередь ответил, что не совсем согласен.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинДеловая РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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