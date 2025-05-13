Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом
Путин: если Силуанов улыбается, значит согласен с предложением по НДС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов согласится с предложением, раз улыбается в ответ на обращение главы государства.
Один из участников дискуссии попросил президента согласовать решение по установлению для компаний, достигших барьера, при достижении которого перестают действовать льготы по социальным налогам и отсутствию НДС, трехпроцентного НДС без права проведения налогового вычета, и разделить его на две части - чтобы 2% налога направлялось в федеральный бюджет, а 1% - в муниципальный.
"Антон Германович (Силуанов - ред.), Минфин поддержит предложение? Улыбается, значит это хороший признак, сейчас согласится", - пошутил Путин.
Силуанов в свою очередь ответил, что не совсем согласен.
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