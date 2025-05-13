https://ria.ru/20250513/siluanov-2016713628.html

Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом

Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом - РИА Новости, 13.05.2025

Путин пошутил про Силуанова на встрече с бизнесом

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:34:00+03:00

2025-05-13T16:34:00+03:00

2025-05-13T16:42:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

деловая россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" пошутил, что министр финансов Антон Силуанов согласится с предложением, раз улыбается в ответ на обращение главы государства.Один из участников дискуссии попросил президента согласовать решение по установлению для компаний, достигших барьера, при достижении которого перестают действовать льготы по социальным налогам и отсутствию НДС, трехпроцентного НДС без права проведения налогового вычета, и разделить его на две части - чтобы 2% налога направлялось в федеральный бюджет, а 1% - в муниципальный. "Антон Германович (Силуанов - ред.), Минфин поддержит предложение? Улыбается, значит это хороший признак, сейчас согласится", - пошутил Путин. Силуанов в свою очередь ответил, что не совсем согласен.

https://ria.ru/20250221/putin-2000886029.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, деловая россия, министерство финансов рф (минфин россии)