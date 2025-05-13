https://ria.ru/20250513/shevchenko-2016690553.html

Шевченко похвалил Алтай за работу по получению федерального финансирования

Шевченко похвалил Алтай за работу по получению федерального финансирования - РИА Новости, 13.05.2025

Шевченко похвалил Алтай за работу по получению федерального финансирования

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко похвалил... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:14:00+03:00

2025-05-13T15:14:00+03:00

2025-05-13T15:14:00+03:00

алтайский край

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко похвалил Алтайский край за качественную подготовку документов для строительства и ремонта объектов в регионе, что привело к получению федерального финансирования. 13-14 мая в Барнауле работают члены Совета Федерации, визит проходит в рамках реализации постановления Совета Федерации от 9 октября 2024 года № 410-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края". По ряду объектов, включенных в постановление и рекомендованных для федерального финансирования, уже есть положительное решение и начата работа. "Сегодня уже ведутся работы, связанные с проведением капитального ремонта в инфекционном корпусе нашей районной детской больницы. Центр охраны материнства и детства, мы его привыкли называть. Сегодня уже в хорошей степени проработанности вопрос по строительству школы искусств в городе Барнауле. Есть глубокое и серьёзное понимание у федеральных ведомств о тех потребностях, которые вот были сформированы и по объектам здравоохранения, и по школе в городе Камень-на-Оби, и по объектам инфраструктуры", - рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. В числе сенаторов, работающих эти дни в Алтайском крае, - Андрей Шевченко. Он отметил, что в постановление не было включено ничего лишнего. "Сделано очень много. Во-первых, те заявки, которые нужно было сделать в бюджетный цикл 2025-2027, они практически все были сделаны. И по документации, которой где-то часть не хватало при подготовке проекта постановления, хочу отметить, что команда Алтайского края подготовила практически всю документацию, и мы это видим сегодня по результатам, по выделению федеральных средств для реализации этих проектов", - рассказал журналистам Шевченко. Сенатор рассказал, что проект постановления был принят в прошлом году осенью, и прошло не так много времени. Сегодняшняя задача сенаторов - посмотреть, что не реализовано и как можно исправить ситуацию. "На обратной связи сегодня было три заместителя министра федеральных, это очень серьезный уровень, плюс директора департамента. Погруженность была полная… Мы эту работу будем продолжать, что-то скорректируем… До конца августа, когда будет полностью сформирован уже бюджет на следующий финансовый цикл, нам очень важно эти объекты, большинство из них, увидеть вот в этом плане", - подчеркнул Шевченко.

https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html

https://ria.ru/20250326/regiony-2007420951.html

алтайский край

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алтайский край, барнаул