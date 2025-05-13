https://ria.ru/20250513/sdelka-2016727126.html

США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории

США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории - РИА Новости, 13.05.2025

США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:30:00+03:00

2025-05-13T17:30:00+03:00

2025-05-13T17:32:00+03:00

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мичиган

дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома. Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание. В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов. Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил. В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html

https://ria.ru/20250508/ssha-2015872867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, саудовская аравия, мичиган, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)