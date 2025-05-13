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США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории - РИА Новости, 13.05.2025
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17:30 13.05.2025 (обновлено: 17:32 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sdelka-2016727126.html
США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории
США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории - РИА Новости, 13.05.2025
США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:30:00+03:00
2025-05-13T17:32:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
мичиган
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома. Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание. В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов. Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил. В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250508/ssha-2015872867.html
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саудовская аравия
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в мире, сша, саудовская аравия, мичиган, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Мичиган, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на сумму свыше $600 млрд

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома.
Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
Вчера, 08:00
В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов.
Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.
Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил.
В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
США не требуют от Эр-Рияда нормализации отношений с Израилем, пишут СМИ
8 мая, 20:59
 
В миреСШАСаудовская АравияМичиганДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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