США и Саудовская Аравия подписали крупнейшую сделку в истории
США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на сумму свыше $600 млрд
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
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ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран, говорится в распространённом во вторник заявлении Белого дома.
Церемония подписания прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнёрство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.
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В рамках достигнутых договорённостей саудовская компания DataVolt инвестирует около 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. Американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на сумму 14,2 миллиарда долларов, а Boeing заключил контракт на поставку пассажирских самолётов 737-8 саудовскому авиаперевозчику AviLease стоимостью 4,8 миллиарда долларов.
Отдельно выделяются проекты в области здравоохранения, в том числе создание нового высокотехнологичного завода по производству медицинских растворов в штате Мичиган общей стоимостью 5,8 миллиарда долларов.
Кроме того, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 миллиардов долларов. Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной безопасности Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооружённых сил.
В Белом доме подчеркнули, что эти сделки "закладывают основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.