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ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT - РИА Новости, 13.05.2025
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08:53 13.05.2025 (обновлено: 11:16 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT - РИА Новости, 13.05.2025
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT
Евросоюз готовит торговые пошлины против России в обход вето Венгрии на продление санкций, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:53:00+03:00
2025-05-13T11:16:00+03:00
россия
венгрия
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Евросоюз готовит торговые пошлины против России в обход вето Венгрии на продление санкций, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями."Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", — говорится в публикации.По данным газеты, контроль за движением капитала призван предотвратить поток наличных средств в Россию. Кроме того, как указали источники, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов.FT уточнила, что для продления санкций в обход венгерского вето требуется большинство голосов стран — членов ЕС. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на плане А, но обсуждаются и другие варианты.В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план Б по сохранению ограничений на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Она отметила, что он учитывает возможность блокировки инициативы объединения Венгрией.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее страна справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html
https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html
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россия, венгрия, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Венгрия, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Санкции в отношении России
ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT

FT: ЕС рассматривает ввод торговых пошлин в отношении РФ на случай вето Венгрии

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Евросоюз готовит торговые пошлины против России в обход вето Венгрии на продление санкций, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями.
"Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", — говорится в публикации.
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О планах нескольких стран ЕС разработать способ продлить ограничения без одобрения Будапешта сообщало Politico.

По данным газеты, контроль за движением капитала призван предотвратить поток наличных средств в Россию. Кроме того, как указали источники, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов.
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FT уточнила, что для продления санкций в обход венгерского вето требуется большинство голосов стран — членов ЕС. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на плане А, но обсуждаются и другие варианты.
В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план Б по сохранению ограничений на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Она отметила, что он учитывает возможность блокировки инициативы объединения Венгрией.

ЕС ввел против Москвы 16 пакетов ограничительных мер.

После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее страна справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
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