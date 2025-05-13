https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html

ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT

ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT - РИА Новости, 13.05.2025

ЕС готовит пошлины против России в обход вето Венгрии на санкции, пишет FT

Евросоюз готовит торговые пошлины против России в обход вето Венгрии на продление санкций, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:53:00+03:00

2025-05-13T08:53:00+03:00

2025-05-13T11:16:00+03:00

россия

венгрия

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Евросоюз готовит торговые пошлины против России в обход вето Венгрии на продление санкций, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями."Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", — говорится в публикации.По данным газеты, контроль за движением капитала призван предотвратить поток наличных средств в Россию. Кроме того, как указали источники, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов.FT уточнила, что для продления санкций в обход венгерского вето требуется большинство голосов стран — членов ЕС. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на плане А, но обсуждаются и другие варианты.В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план Б по сохранению ограничений на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Она отметила, что он учитывает возможность блокировки инициативы объединения Венгрией.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Тем не менее страна справляется с ним, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html

https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013270796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, венгрия, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии