https://ria.ru/20250513/rossija-2016595972.html

Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев

Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев - РИА Новости, 13.05.2025

Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев

Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T02:54:00+03:00

2025-05-13T02:54:00+03:00

2025-05-13T02:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с "Известиями". Как отметил сенатор, уже есть опыт первых переговоров в Стамбуле, которые до определенного момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его "одернули", добавил он. "Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - сказал Косачев изданию. Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, отметил Косачев. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016295910.html

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, стамбул, украина, константин косачев, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф