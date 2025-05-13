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Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев - РИА Новости, 13.05.2025
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02:54 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/rossija-2016595972.html
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев - РИА Новости, 13.05.2025
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев
Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:54:00+03:00
2025-05-13T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с "Известиями". Как отметил сенатор, уже есть опыт первых переговоров в Стамбуле, которые до определенного момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его "одернули", добавил он. "Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - сказал Косачев изданию. Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, отметил Косачев. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016295910.html
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html
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в мире, россия, стамбул, украина, константин косачев, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Константин Косачев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев

Косачев: переговоры по Украине будут успешными при отказе Киева от ультиматумов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с "Известиями".
Как отметил сенатор, уже есть опыт первых переговоров в Стамбуле, которые до определенного момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его "одернули", добавил он.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
У Киева есть две альтернативы, заявил Косачев
11 мая, 06:58
"Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - сказал Косачев изданию.
Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, отметил Косачев.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
Вчера, 22:24
 
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