Рейтинг@Mail.ru
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 13.05.2025 (обновлено: 18:28 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку - РИА Новости, 13.05.2025
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку
Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:46:00+03:00
2025-05-13T18:28:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мигранты
миграция
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга."С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. Восемьдесят одному проценту заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах", — заявили в ведомстве.По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. "Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан", — добавили в ведомстве.В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.
https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html
https://ria.ru/20250512/migranty-2016481335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты, миграция, образование - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Мигранты, Миграция, Образование - Общество
Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку

Рособрнадзор: 81% детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга.
"С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. Восемьдесят одному проценту заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах", — заявили в ведомстве.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
2 апреля, 08:07

Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В ГД выступили с новым предложением по тестированию для детей мигрантов
8 апреля, 11:36
"Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан", — добавили в ведомстве.
В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Госдуме предложили вознаграждать россиян за данные о нарушениях мигрантов
12 мая, 13:56
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)МигрантыМиграцияОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала