https://ria.ru/20250513/rosobrnadzor-2016715400.html

Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку

Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку - РИА Новости, 13.05.2025

Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку

Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:46:00+03:00

2025-05-13T16:46:00+03:00

2025-05-13T18:28:00+03:00

общество

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга."С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. Восемьдесят одному проценту заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах", — заявили в ведомстве.По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком. "Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан", — добавили в ведомстве.В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.

https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009976549.html

https://ria.ru/20250512/migranty-2016481335.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мигранты, миграция, образование - общество