Большинство детей мигрантов не допустили до тестирования по русскому языку
Рособрнадзор: 81% детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Большинство детей мигрантов не допустили до теста по русскому языку, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, ссылаясь на данные мониторинга.
"С момента начала тестирования было подано 1762 заявления на участие. Восемьдесят одному проценту заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах", — заявили в ведомстве.
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
2 апреля, 08:07
Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
По данным Рособрнадзора, до тестирования допустили 335 иностранцев, 44 уже приняли участие, из них 27 человек (61 процент) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.
"Первые итоги анализа показали, что новый порядок зачисления иностранных граждан в российские школы позволяет регулировать вопрос обоснованности приема в школы иностранных граждан", — добавили в ведомстве.
В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
Кроме того, прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения в России.