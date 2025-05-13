Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/rosatom-2016731265.html
"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне
"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 13.05.2025
"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне
Госкорпорация "Росатом" проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит" - акцию, придуманную молодыми сотрудниками атомной отрасли России, в рамках... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:48:00+03:00
2025-05-13T17:48:00+03:00
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит" - акцию, придуманную молодыми сотрудниками атомной отрасли России, в рамках которой ученые, студенты, работники предприятий и руководители "Росатома" читают стихи о Великой Отечественной войне и Великой Победе, сообщает госкорпорация. "Голоса атомщиков звучат в знак благодарности и памяти о тех, кто отстоял наше право на жизнь, труд и мечту", - подчеркнули организаторы марафона, проходящего в соцсетях с конца апреля до 22 июня нынешнего года. Несколько десятков стихов - произведения Константина Симонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского, Евгения Евтушенко и других выдающихся поэтов, а также стихи о войне собственного сочинения читают атомщики по всей стране. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прочитал стихотворение "Чай" своего земляка-нижегородца, поэта-фронтовика Бориса Пильника. Участник Великой Отечественной войны, Анатолий Симаков прочитал стихотворение "Трудовой фронт" Анатолия Болутенко. Заместитель гендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева декламировала произведение "Помните" Эдуарда Асадова. Поэтический марафон уже объединил тысячи людей, в их числе представители разных поколений атомщиков, ветеранов, студентов и школьников, отмечают организаторы акции.
https://ria.ru/20250317/rosatom-2005467776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне

Росатом проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит" - акцию, придуманную молодыми сотрудниками атомной отрасли России, в рамках которой ученые, студенты, работники предприятий и руководители "Росатома" читают стихи о Великой Отечественной войне и Великой Победе, сообщает госкорпорация.
"Голоса атомщиков звучат в знак благодарности и памяти о тех, кто отстоял наше право на жизнь, труд и мечту", - подчеркнули организаторы марафона, проходящего в соцсетях с конца апреля до 22 июня нынешнего года.
Несколько десятков стихов - произведения Константина Симонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского, Евгения Евтушенко и других выдающихся поэтов, а также стихи о войне собственного сочинения читают атомщики по всей стране.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прочитал стихотворение "Чай" своего земляка-нижегородца, поэта-фронтовика Бориса Пильника. Участник Великой Отечественной войны, Анатолий Симаков прочитал стихотворение "Трудовой фронт" Анатолия Болутенко. Заместитель гендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева декламировала произведение "Помните" Эдуарда Асадова.
Поэтический марафон уже объединил тысячи людей, в их числе представители разных поколений атомщиков, ветеранов, студентов и школьников, отмечают организаторы акции.
Стенд Росатома - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Росатом" начал испытания топлива для реакторов АЭС будущего
17 марта, 12:34
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала