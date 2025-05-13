"Росатом" проводит поэтический марафон о Великой Отечественной войне
Росатом проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" проводит поэтический марафон "Сердце с сердцем говорит" - акцию, придуманную молодыми сотрудниками атомной отрасли России, в рамках которой ученые, студенты, работники предприятий и руководители "Росатома" читают стихи о Великой Отечественной войне и Великой Победе, сообщает госкорпорация.
"Голоса атомщиков звучат в знак благодарности и памяти о тех, кто отстоял наше право на жизнь, труд и мечту", - подчеркнули организаторы марафона, проходящего в соцсетях с конца апреля до 22 июня нынешнего года.
Несколько десятков стихов - произведения Константина Симонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского, Евгения Евтушенко и других выдающихся поэтов, а также стихи о войне собственного сочинения читают атомщики по всей стране.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прочитал стихотворение "Чай" своего земляка-нижегородца, поэта-фронтовика Бориса Пильника. Участник Великой Отечественной войны, Анатолий Симаков прочитал стихотворение "Трудовой фронт" Анатолия Болутенко. Заместитель гендиректора "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева декламировала произведение "Помните" Эдуарда Асадова.
Поэтический марафон уже объединил тысячи людей, в их числе представители разных поколений атомщиков, ветеранов, студентов и школьников, отмечают организаторы акции.
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