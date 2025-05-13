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Рогожник уверен, что никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года - РИА Новости, 13.05.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:35 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/rogozhnik-2016757995.html
Рогожник уверен, что никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года
Рогожник уверен, что никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года - РИА Новости, 13.05.2025
Рогожник уверен, что никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил уверенность в том, что никто не сможет переписать героическую историю советского народа, очернить Великую... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:35:00+03:00
2025-05-13T20:35:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил уверенность в том, что никто не сможет переписать героическую историю советского народа, очернить Великую Победу. Выступая на мероприятии в Москве, он напомнил, что Великая Отечественная война унесла жизни каждого третьего жителя Белоруссии. "Двести восемьдесят восемь деревень были полностью сожжены карателями вместе с жителями и не возродились", - сказал он. При этом Рогожник напомнил о вкладе, который внес белорусский народ в борьбу с фашистскими захватчиками. Посол подчеркнул значение, которое уделяется в стране сохранности мемориалам, памятниками и захоронениям. "Никто не сможет переписать героическую историю советского народа, очернить победу", - сказал высокопоставленный дипломат, подчеркнув неразрывную связь праздника 9 мая с народами РФ и Белоруссии.
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белоруссия, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Рогожник уверен, что никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года

Посол Рогожник: никто не сможет очернить Великую Победу 1945 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Александр Рогожник
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Посол Белоруссии в России Александр Рогожник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник выразил уверенность в том, что никто не сможет переписать героическую историю советского народа, очернить Великую Победу.
Выступая на мероприятии в Москве, он напомнил, что Великая Отечественная война унесла жизни каждого третьего жителя Белоруссии.
"Двести восемьдесят восемь деревень были полностью сожжены карателями вместе с жителями и не возродились", - сказал он.
При этом Рогожник напомнил о вкладе, который внес белорусский народ в борьбу с фашистскими захватчиками.
Посол подчеркнул значение, которое уделяется в стране сохранности мемориалам, памятниками и захоронениям.
"Никто не сможет переписать героическую историю советского народа, очернить победу", - сказал высокопоставленный дипломат, подчеркнув неразрывную связь праздника 9 мая с народами РФ и Белоруссии.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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