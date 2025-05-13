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"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах - РИА Новости, 13.05.2025
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https://ria.ru/20250513/rakety-2016595351.html
"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах
"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах - РИА Новости, 13.05.2025
"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах
США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, и теперь Россия сильно их обходит, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:30:00+03:00
2025-05-13T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
ракетный комплекс "кинжал"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, и теперь Россия сильно их обходит, пишет 19FortyFive."Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей", — указано в статье.Кроме того, автор провел сравнительный анализ известных гиперзвуковых ракет. Наиболее высоко в материале оценили экземпляры из России.""Циркон", который может даже достичь 9 Махов, является самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Она часто запускается с моря, и первое известное развертывание было на многоцелевом фрегате Адмирал Горшков. "Циркон" изначально задумывался как противокорабельная ракета; Возможности поражения целей на земле появились позже. Российские генералы также восхищаются баллистической ракетой "Кинжал", которая может развивать скорость 10 Махов или более 7600 миль в час", — заключило издание."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html
https://ria.ru/20250428/razrabotka-2013762074.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, ракетный комплекс "кинжал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Ракетный комплекс "Кинжал"
"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах

19FortyFive: США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения

© Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, и теперь Россия сильно их обходит, пишет 19FortyFive.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей", — указано в статье.
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Кроме того, автор провел сравнительный анализ известных гиперзвуковых ракет. Наиболее высоко в материале оценили экземпляры из России.
""Циркон", который может даже достичь 9 Махов, является самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Она часто запускается с моря, и первое известное развертывание было на многоцелевом фрегате Адмирал Горшков. "Циркон" изначально задумывался как противокорабельная ракета; Возможности поражения целей на земле появились позже. Российские генералы также восхищаются баллистической ракетой "Кинжал", которая может развивать скорость 10 Махов или более 7600 миль в час", — заключило издание.
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"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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