"Опоздали на гонку": на Западе неожиданно высказались о российских ракетах
19FortyFive: США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения
© Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
© Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, и теперь Россия сильно их обходит, пишет 19FortyFive.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты опоздали на гонку, они продолжают развивать это направление. Законодатели конгресса и оборонная пресса не перестают отмечать, что американцы отстают от русских и китайцев в отношении гиперзвуковых возможностей", — указано в статье.
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Кроме того, автор провел сравнительный анализ известных гиперзвуковых ракет. Наиболее высоко в материале оценили экземпляры из России.
""Циркон", который может даже достичь 9 Махов, является самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Она часто запускается с моря, и первое известное развертывание было на многоцелевом фрегате Адмирал Горшков. "Циркон" изначально задумывался как противокорабельная ракета; Возможности поражения целей на земле появились позже. Российские генералы также восхищаются баллистической ракетой "Кинжал", которая может развивать скорость 10 Махов или более 7600 миль в час", — заключило издание.
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"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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