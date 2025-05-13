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Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены на ПМЭФ
Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены на ПМЭФ - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены при подготовке Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:27:00+03:00
2025-05-13T15:27:00+03:00
2025-05-13T15:34:00+03:00
деловая россия
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены при подготовке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025)."Через месяц, в июне, состоится Петербургский международный экономический форум. Рассчитываю, что предложения, которые мы сегодня будем обсуждать, вы будете их формулировать, будут также востребованы в рамках подготовки этого масштабного мероприятия", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России"
Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России". Президент отметил, что благодаря усилиям бизнеса экономика страны демонстрирует устойчивость и развивается.
2025-05-13T15:27
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деловая россия, россия, владимир путин, экономика
Деловая Россия, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассчитывает, что предложения "Деловой России" будут учтены на ПМЭФ
Путин надеется, что предложения Деловой России будут учтены при подготовке ПМЭФ