https://ria.ru/20250513/putin-2016693160.html
Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин
Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин
Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость и развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:24:00+03:00
2025-05-13T15:24:00+03:00
2025-05-13T15:32:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость и развивается, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда, экономика России демонстрирует устойчивость, развивается", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016694488.html
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Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России"
Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России". Президент отметил, что благодаря усилиям бизнеса экономика страны демонстрирует устойчивость и развивается.
2025-05-13T15:24
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин
Путин: экономика РФ демонстрирует устойчивость и развивается благодаря бизнесу