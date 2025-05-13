https://ria.ru/20250513/putin-2016693160.html

Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин

Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025

Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин

Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость и развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:24:00+03:00

2025-05-13T15:24:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Благодаря усилиям бизнеса экономика России демонстрирует устойчивость и развивается, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."В огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда, экономика России демонстрирует устойчивость, развивается", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016694488.html

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Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России" Путин принимает участие в XX съезде "Деловой России". Президент отметил, что благодаря усилиям бизнеса экономика страны демонстрирует устойчивость и развивается. 2025-05-13T15:24 true PT0M51S

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экономика, россия, владимир путин, деловая россия