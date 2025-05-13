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Путин участвует в заседании совета Большого и Мариинского театров
Путин участвует в заседании совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Путин участвует в заседании совета Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:06:00+03:00
2025-05-13T20:06:00+03:00
2025-05-13T20:06:00+03:00
владимир путин
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
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Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
2025-05-13T20:06
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РИА Новости
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин участвует в заседании совета Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров
2025-05-13T20:06
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PT5M30S
Путин участвует в заседании совета Большого и Мариинского театров
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров