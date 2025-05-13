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МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы - РИА Новости, 13.05.2025
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы
Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:26:00+03:00
2025-05-13T16:26:00+03:00
2025-05-13T16:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий удалось избежать, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Огромные, массовые мероприятия были проведены во всех без исключения российских посольствах, консульствах, и, как правило, и в основном, удалось избежать негативных последствий. Провокации отдельные местами были, но, слава Богу, ничего существенного не случилось, и мы надеемся, что так и впредь будет", - сказал он журналистам на полях пленарного заседания Госдумы. Дипломат в этой связи подчеркнул, что наблюдение за обстановкой велось в режиме онлайн.
https://ria.ru/20250512/posol-2016560413.html
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россия, евгений иванов (дипломат), госдума рф, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Евгений Иванов (дипломат), Госдума РФ, В мире
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы
Иванов: отдельные провокации против дипмиссий были, но ничего существенного