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МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы - РИА Новости, 13.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:26 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/provokatsii-2016711341.html
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы - РИА Новости, 13.05.2025
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы
Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:26:00+03:00
2025-05-13T16:26:00+03:00
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евгений иванов (дипломат)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий удалось избежать, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Огромные, массовые мероприятия были проведены во всех без исключения российских посольствах, консульствах, и, как правило, и в основном, удалось избежать негативных последствий. Провокации отдельные местами были, но, слава Богу, ничего существенного не случилось, и мы надеемся, что так и впредь будет", - сказал он журналистам на полях пленарного заседания Госдумы. Дипломат в этой связи подчеркнул, что наблюдение за обстановкой велось в режиме онлайн.
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россия, евгений иванов (дипломат), госдума рф, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Евгений Иванов (дипломат), Госдума РФ, В мире
МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы

Иванов: отдельные провокации против дипмиссий были, но ничего существенного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий удалось избежать, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Огромные, массовые мероприятия были проведены во всех без исключения российских посольствах, консульствах, и, как правило, и в основном, удалось избежать негативных последствий. Провокации отдельные местами были, но, слава Богу, ничего существенного не случилось, и мы надеемся, что так и впредь будет", - сказал он журналистам на полях пленарного заседания Госдумы.
Дипломат в этой связи подчеркнул, что наблюдение за обстановкой велось в режиме онлайн.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЕвгений Иванов (дипломат)Госдума РФВ мире
 
 
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