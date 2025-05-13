https://ria.ru/20250513/provokatsii-2016711341.html

МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы

МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы - РИА Новости, 13.05.2025

МИД рассказал о провокациях против дипмиссий в День Победы

Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:26:00+03:00

2025-05-13T16:26:00+03:00

2025-05-13T16:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

евгений иванов (дипломат)

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отдельные провокации против дипломатических миссий России в свете Дня Победы наблюдались, но в целом ничего существенного не произошло, негативных последствий удалось избежать, рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Огромные, массовые мероприятия были проведены во всех без исключения российских посольствах, консульствах, и, как правило, и в основном, удалось избежать негативных последствий. Провокации отдельные местами были, но, слава Богу, ничего существенного не случилось, и мы надеемся, что так и впредь будет", - сказал он журналистам на полях пленарного заседания Госдумы. Дипломат в этой связи подчеркнул, что наблюдение за обстановкой велось в режиме онлайн.

https://ria.ru/20250512/posol-2016560413.html

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россия, евгений иванов (дипломат), госдума рф, в мире