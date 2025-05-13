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Число плановых проверок бизнеса в Нижегородской области сократилось вдвое

Число плановых проверок бизнеса в Нижегородской области сократилось вдвое - РИА Новости, 13.05.2025

Число плановых проверок бизнеса в Нижегородской области сократилось вдвое

Существенное снижение административного и силового давления на бизнес зафиксировано в Нижегородской области, число плановых проверок сократилось за год в два... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:42:00+03:00

2025-05-13T18:42:00+03:00

2025-05-13T18:46:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

глеб никитин

поддержка бизнеса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая – РИА Новости. Существенное снижение административного и силового давления на бизнес зафиксировано в Нижегородской области, число плановых проверок сократилось за год в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона. Региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий представил отчет по итогам деятельности в 2024 году губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. "Совместная работа с силовым блоком в формате совещаний и штабов при правительстве Нижегородской области дала свои плоды. Более чем в два раза снижено число плановых проверок. Такая же тенденция прослеживается и по внеплановым контрольным мероприятиям – не допущено проведение более 1000 внеплановых проверок. Со стороны следственного комитета в 2024 году прекращено 32 уголовных дела в отношении предпринимателей. Со стороны органов МВД не допущено фактов незаконного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности", - приводятся в сообщении слова Солодкого. Он отметил, что всего за 2024 год вел работу по 256 обращениям. Чаще всего предприниматели сталкивались с вопросами в сфере земельных и имущественных отношений и взаимодействия субъектов бизнеса с сетевыми организациями, а также с проблемами при реализации преимущественного права на выкуп арендуемого имущества. "Среди важных вопросов, которые удалось решить благодаря совместным действиям уполномоченного с правительством региона, – поддержка на федеральном уровне инициативы по вопросу изъятия земель сельхозугодий под добычу полезных ископаемых. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий изъятие и перевод таких земель в другие категории для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Также закон вводит так называемый механизм двух ключей, когда решение о переводе земель сельхозназначения в иную категорию может быть принято только после одобрения главы региона и внесения им соответствующего законопроекта в региональное законодательное собрание", - говорится в сообщении. Солодкий также отметил положительный опыт по выстраиванию диалога региональной власти с бизнесом и попросил продолжить практику регулярных встреч заместителей губернатора с предпринимателями. Глава региона поблагодарил бизнес-омбудсмена за "обратную связь" и профессиональный подход. "В регионе выстроен живой, работающий механизм поддержки предпринимателей. Это касается не только консультаций или защиты прав, но и участия в разработке решений, влияющих на бизнес-климат. Ваш доклад поднимает системные вопросы: размещение объектов нестационарной торговли, сроки технологического подключения. Будем разбираться вместе. По ряду направлений уже поручил усилить работу", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Подчеркивается, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата, и за шесть лет в национальном рейтинге, составляемом Агентством стратегических инициатив, регион поднялся на 68 строчек — на второе место в стране.

https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин, поддержка бизнеса