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Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП - РИА Новости, 13.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/promtekhnopark-2016621682.html
Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП
Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП - РИА Новости, 13.05.2025
Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП
Промышленный технопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет построен в районе Некрасовка, соглашение о его создании в рамках Масштабного... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:13:00+03:00
2025-05-13T10:13:00+03:00
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москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленный технопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет построен в районе Некрасовка, соглашение о его создании в рамках Масштабного инвестиционного проекта заключат по результатам проведения торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Ключевая задача по дальнейшему индустриальному развитию, которую поставил Сергей Собянин, — это создание и масштабирование в городе высокотехнологичных производств. Так, на юго-востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта появится современный промтехнопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Участок для реализации МаИП на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296 имеет хорошую логистику: рядом проходит Казанское направление Московской железной дороги, недалеко – Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе. Соглашение о реализации МаИП предусматривает последующую аренду 0,7 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. Это позволит инвестору снизить затраты на создание новых рабочих мест, в короткие сроки наладить выпуск продукции.Земельные участки для строительства новых предприятий можно получить в столице на упрощенных условиях по результатам торгов с 2024 года .Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промобъекта в рамках МаИП, который реализуется по механизму торгов."Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка площадью порядка 14 тысяч квадратных метров в районе Новокосино", – напомнил Гарбузов.Сегодня в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20250511/liksutov-2015660245.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, некрасовка
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Некрасовка
Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП

Максим Ликсутов: В Некрасовке появится новый технопарк

© Фото : Пресс-служба ДИППВ Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП
В Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленный технопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет построен в районе Некрасовка, соглашение о его создании в рамках Масштабного инвестиционного проекта заключат по результатам проведения торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Ключевая задача по дальнейшему индустриальному развитию, которую поставил Сергей Собянин, — это создание и масштабирование в городе высокотехнологичных производств. Так, на юго-востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта появится современный промтехнопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
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Участок для реализации МаИП на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296 имеет хорошую логистику: рядом проходит Казанское направление Московской железной дороги, недалеко – Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе. Соглашение о реализации МаИП предусматривает последующую аренду 0,7 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. Это позволит инвестору снизить затраты на создание новых рабочих мест, в короткие сроки наладить выпуск продукции.
Земельные участки для строительства новых предприятий можно получить в столице на упрощенных условиях по результатам торгов с 2024 года .
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промобъекта в рамках МаИП, который реализуется по механизму торгов.
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"Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка площадью порядка 14 тысяч квадратных метров в районе Новокосино", – напомнил Гарбузов.
Сегодня в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовСергей СобянинНекрасовка
 
 
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