https://ria.ru/20250513/promtekhnopark-2016621682.html

Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП

Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП - РИА Новости, 13.05.2025

Максим Ликсутов: в Некрасовке будет построен промтехнопарк в рамках МаИП

Промышленный технопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет построен в районе Некрасовка, соглашение о его создании в рамках Масштабного... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:13:00+03:00

2025-05-13T10:13:00+03:00

2025-05-13T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

некрасовка

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Промышленный технопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет построен в районе Некрасовка, соглашение о его создании в рамках Масштабного инвестиционного проекта заключат по результатам проведения торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Ключевая задача по дальнейшему индустриальному развитию, которую поставил Сергей Собянин, — это создание и масштабирование в городе высокотехнологичных производств. Так, на юго-востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта появится современный промтехнопарк площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Здесь можно будет разместить предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности, которые обеспечивают высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Участок для реализации МаИП на пересечении проектируемых проездов 83 и 4296 имеет хорошую логистику: рядом проходит Казанское направление Московской железной дороги, недалеко – Северо-Восточная хорда и Новорязанское шоссе. Соглашение о реализации МаИП предусматривает последующую аренду 0,7 гектара земли по льготной ставке один рубль в год. Это позволит инвестору снизить затраты на создание новых рабочих мест, в короткие сроки наладить выпуск продукции.Земельные участки для строительства новых предприятий можно получить в столице на упрощенных условиях по результатам торгов с 2024 года .Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, это уже второй земельный участок, предназначенный для строительства промобъекта в рамках МаИП, который реализуется по механизму торгов."Первое соглашение, заключенное по результатам торгов, предусматривает строительство промышленного технопарка площадью порядка 14 тысяч квадратных метров в районе Новокосино", – напомнил Гарбузов.Сегодня в столице одобрено или реализуется свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250511/liksutov-2015660245.html

https://ria.ru/20250511/liksutov-2015654561.html

москва

некрасовка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, некрасовка