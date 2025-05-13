https://ria.ru/20250513/prokuratura-2016674027.html

У работников кафе под Петербургом, где умер ребенок, не было санкнижек

У работников кафе под Петербургом, где умер ребенок, не было санкнижек - РИА Новости, 13.05.2025

У работников кафе под Петербургом, где умер ребенок, не было санкнижек

У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, отсутствуют санитарные книжки, в заведении общепита нарушены условия хранения... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:08:00+03:00

2025-05-13T14:08:00+03:00

2025-05-13T14:35:00+03:00

ленинградская область

происшествия

россия

алексей демин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, отсутствуют санитарные книжки, в заведении общепита нарушены условия хранения продукции, сообщила региональная прокуратура."По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин выехал в кафе, после посещения которого от пищевого отравления скончался ребенок. На момент начала проверки уже нашли свое подтверждение многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.В частности, в кафе отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции. Кроме того, у работников общепита отсутствуют санитарные книжки.Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщало, что трехлетний ребенок умер после посещения кафе в Ленобласти, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах. По предварительным данным, 9 мая сотрудники кафе в Лодейном Поле Ленинградской области оказали услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, в результате которых трехлетняя девочка отравилась едой и скончалась в медицинском учреждении.С учетом выявленных нарушений деятельность кафе приостановлена. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, сотрудников Роспотребнадзора, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Изъята документация, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти ребенка.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html

https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура. 2025-05-13T14:08 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, происшествия, россия, алексей демин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)