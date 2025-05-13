Прокуратура проверит данные о прорыве канализации под Челябинском
Прокуратура организовала проверку данных о прорыве канализации под Челябинском
Прокуратура. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища под Челябинском, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства.
Местные СМИ сообщили о том, что в поселке Западный прорвало канализационный коллектор, стоки затопили улицы на побережье Шершневского водохранилища и бегут в водоем.
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"Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища… Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы", - говорится в сообщении.
Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащей работы системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры, уточняется в сообщении.
В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Шершневское водохранилище – искусственный водоем на территории Челябинска и Сосновского района, используется как основной источник водоснабжения Челябинска и еще трех городов региона.
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