https://ria.ru/20250513/prokuratura--2016645770.html

Прокуратура проверит данные о прорыве канализации под Челябинском

Прокуратура проверит данные о прорыве канализации под Челябинском - РИА Новости, 13.05.2025

Прокуратура проверит данные о прорыве канализации под Челябинском

Прокуратура проверит информацию о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища под Челябинском, сообщил пресс-центр регионального надзорного... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:42:00+03:00

2025-05-13T11:42:00+03:00

2025-05-13T11:42:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища под Челябинском, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства. Местные СМИ сообщили о том, что в поселке Западный прорвало канализационный коллектор, стоки затопили улицы на побережье Шершневского водохранилища и бегут в водоем. "Прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища… Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы", - говорится в сообщении. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию надлежащей работы системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве. Шершневское водохранилище – искусственный водоем на территории Челябинска и Сосновского района, используется как основной источник водоснабжения Челябинска и еще трех городов региона.

https://ria.ru/20240828/chp-1968961601.html

https://ria.ru/20241109/avariya-1982865169.html

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челябинск, сосновский район, общество