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Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года" - РИА Новости, 13.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/premiya-2016644555.html
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года" - РИА Новости, 13.05.2025
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"
По результатам отборочного этапа IV Всероссийской премии "Молодой промышленник года" 20 московских руководителей производственных предприятий вошли в топ-200... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:00:00+03:00
2025-05-13T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. По результатам отборочного этапа IV Всероссийской премии "Молодой промышленник года" 20 московских руководителей производственных предприятий вошли в топ-200 лучших молодых промышленников России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, среди финалистов присутствуют представители косметических, машиностроительных заводов, а также предприятий легкой, космической и других отраслей индустрии.Данная премия направлена на поощрение талантливых управленцев, укрепление имиджа предприятий и регионов, развитие цифровой инфраструктуры производств, а также на стимулирование межрегионального промышленного сотрудничества."Москва продолжает подтверждать статус промышленного флагмана России, где сформирован эффективный кадровый состав из более чем 750 тысяч специалистов. Город активно взращивает новое поколение талантливых управленцев, которые решают актуальные задачи, стоящие перед современной индустрией", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр пояснил, что в финал конкурса "Молодой промышленник года" вышли 20 руководителей московских предприятий. Это свидетельствует о том, что промышленность столицы находится в надежных руках.Отбор финалистов проводился по пяти основным критериям. Это инновационность и технологическая новизна проекта, экономические показатели, соцзначимость, влияние на развитие промышленного производства и инфраструктуры, личный вклад конкурсанта в реализацию проекта.Особое внимание уделялось современным производственным трендам: цифровизации и Индустрии 4.0, искусственному интеллекту, расширенной реальности, 3D-печати, сервитизации, цифровым двойникам, робототехнике и автоматизации, экологическому влиянию и импортозамещению.По словам председателя Клуба молодых промышленников Антона Ковалева, в этом сезоне был установлен очередной рекорд премии – 700 поданных заявок. Организаторы расширили лонг-лист со 100 до 200 участников, чтобы отметить больше перспективных проектов.Он пояснил, что с каждым годом повышается не только количество, но и качество проектов, многие участники осваивают новые ниши, внедряют прорывные технологии. Так, финалисты премии представляют промышленный потенциал страны. Это те люди, которые своими руками строят будущее.На сайте премии со второго мая стартует открытое голосование за "Лучшего молодого промышленника по результатам народного голосования". Одновременно проекты финалистов будет оценивать экспертное жюри, которое определит 10 победителей, включая обладателя звания "Молодой промышленник года", а также победителей номинаций "Молодая промышленница" и "Промышленный туризм". Финалисты будут приглашены 8 июля 2025 года на церемонию награждения в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге.Победители получат статуэтки, дипломы, членство в Клубе молодых промышленников, а также возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организует Клуб в целях дальнейшего развития предприятий, и продвижения их передовых проектов.Ранее Гарбузов сообщал, что выпуск парфюмерии, косметики, чистящих и моющих средств в I квартале 2025 года вырос в Москве почти вдвое. Заказчикам отгружено продукции более чем на 32,5 миллиарда рублей.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"

Москва стала регионом-лидером по числу финалистов премии молодых промышленников

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМосква стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"
Москва стала лидером по числу финалистов премии Молодой промышленник года - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Москва стала лидером по числу финалистов премии "Молодой промышленник года"
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. По результатам отборочного этапа IV Всероссийской премии "Молодой промышленник года" 20 московских руководителей производственных предприятий вошли в топ-200 лучших молодых промышленников России, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, среди финалистов присутствуют представители косметических, машиностроительных заводов, а также предприятий легкой, космической и других отраслей индустрии.
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Данная премия направлена на поощрение талантливых управленцев, укрепление имиджа предприятий и регионов, развитие цифровой инфраструктуры производств, а также на стимулирование межрегионального промышленного сотрудничества.
"Москва продолжает подтверждать статус промышленного флагмана России, где сформирован эффективный кадровый состав из более чем 750 тысяч специалистов. Город активно взращивает новое поколение талантливых управленцев, которые решают актуальные задачи, стоящие перед современной индустрией", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр пояснил, что в финал конкурса "Молодой промышленник года" вышли 20 руководителей московских предприятий. Это свидетельствует о том, что промышленность столицы находится в надежных руках.
Отбор финалистов проводился по пяти основным критериям. Это инновационность и технологическая новизна проекта, экономические показатели, соцзначимость, влияние на развитие промышленного производства и инфраструктуры, личный вклад конкурсанта в реализацию проекта.
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Особое внимание уделялось современным производственным трендам: цифровизации и Индустрии 4.0, искусственному интеллекту, расширенной реальности, 3D-печати, сервитизации, цифровым двойникам, робототехнике и автоматизации, экологическому влиянию и импортозамещению.
По словам председателя Клуба молодых промышленников Антона Ковалева, в этом сезоне был установлен очередной рекорд премии – 700 поданных заявок. Организаторы расширили лонг-лист со 100 до 200 участников, чтобы отметить больше перспективных проектов.
Он пояснил, что с каждым годом повышается не только количество, но и качество проектов, многие участники осваивают новые ниши, внедряют прорывные технологии. Так, финалисты премии представляют промышленный потенциал страны. Это те люди, которые своими руками строят будущее.
На сайте премии со второго мая стартует открытое голосование за "Лучшего молодого промышленника по результатам народного голосования". Одновременно проекты финалистов будет оценивать экспертное жюри, которое определит 10 победителей, включая обладателя звания "Молодой промышленник года", а также победителей номинаций "Молодая промышленница" и "Промышленный туризм". Финалисты будут приглашены 8 июля 2025 года на церемонию награждения в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге.
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Победители получат статуэтки, дипломы, членство в Клубе молодых промышленников, а также возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организует Клуб в целях дальнейшего развития предприятий, и продвижения их передовых проектов.
Ранее Гарбузов сообщал, что выпуск парфюмерии, косметики, чистящих и моющих средств в I квартале 2025 года вырос в Москве почти вдвое. Заказчикам отгружено продукции более чем на 32,5 миллиарда рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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