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В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:27 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/predlozhenie-2016600578.html
В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому
В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025
В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому
Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры с Россией, но при этом на Украине в тюрьме все еще сидят те, кто призывал к ним еще очень давно, заявил... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:27:00+03:00
2025-05-13T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры с Россией, но при этом на Украине в тюрьме все еще сидят те, кто призывал к ним еще очень давно, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или всё-таки пойдёт в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?" — поинтересовался он.Речь идет о народном депутате Рады Евгении Шевченко. Он уже полгода находится в СИЗО за призывы Зеленского к диалогу с Россией."Следствие утверждает, что его заявления наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", — продолжил Дмитрук.Парламентарий также упоминает тысячи простых граждан Украины, которые высказывали национальную позицию своей страны и за это сидят в тюрьме.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016583926.html
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского осудить себя и отправиться в СИЗО

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры с Россией, но при этом на Украине в тюрьме все еще сидят те, кто призывал к ним еще очень давно, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или всё-таки пойдёт в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?" — поинтересовался он.
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Речь идет о народном депутате Рады Евгении Шевченко. Он уже полгода находится в СИЗО за призывы Зеленского к диалогу с Россией.
"Следствие утверждает, что его заявления наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", — продолжил Дмитрук.
Парламентарий также упоминает тысячи простых граждан Украины, которые высказывали национальную позицию своей страны и за это сидят в тюрьме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Зеленский трижды повторил, что готов к переговорам с Путиным
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В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
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