https://ria.ru/20250513/predlozhenie-2016600578.html

В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому

В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2025

В Раде выступили с необычным предложением Зеленскому

Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры с Россией, но при этом на Украине в тюрьме все еще сидят те, кто призывал к ним еще очень давно, заявил... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:27:00+03:00

2025-05-13T04:27:00+03:00

2025-05-13T04:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир зеленский

артем дмитрук

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский готов отправиться на переговоры с Россией, но при этом на Украине в тюрьме все еще сидят те, кто призывал к ним еще очень давно, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."А может кто-нибудь спросить у Зеленского: он как — сам себя судить будет или всё-таки пойдёт в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?" — поинтересовался он.Речь идет о народном депутате Рады Евгении Шевченко. Он уже полгода находится в СИЗО за призывы Зеленского к диалогу с Россией."Следствие утверждает, что его заявления наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", — продолжил Дмитрук.Парламентарий также упоминает тысячи простых граждан Украины, которые высказывали национальную позицию своей страны и за это сидят в тюрьме.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016583926.html

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016582280.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины