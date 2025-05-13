https://ria.ru/20250513/pozhary-2016600438.html
В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2025
В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим "чрезвычайной ситуации" регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, сообщило республиканское агентство лесного... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:25:00+03:00
2025-05-13T04:25:00+03:00
2025-05-13T04:41:00+03:00
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Режим "чрезвычайной ситуации" регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт", - говорится в сообщении.По данным агентства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодняшний день очаги возникли по вине человека.В агентстве призвали граждан соблюдать наложенные ограничения и напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.Ранее агентство лесного хозяйства Бурятии сообщало, что по данным на утро вторника в республике действуют 22 лесных пожара на общей площади 53,2 тысячи гектаров. На тушении работают 533 человека, задействованы 102 единицы лесопожарной техники.
https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
В Бурятии объявили режим ЧС регионального значения из-за лесных пожаров
УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Режим "чрезвычайной ситуации" регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт", - говорится в сообщении.
По данным агентства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодняшний день очаги возникли по вине человека.
В агентстве призвали граждан соблюдать наложенные ограничения и напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.
Ранее агентство лесного хозяйства Бурятии сообщало, что по данным на утро вторника в республике действуют 22 лесных пожара на общей площади 53,2 тысячи гектаров. На тушении работают 533 человека, задействованы 102 единицы лесопожарной техники.