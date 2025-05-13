https://ria.ru/20250513/pozhary-2016600438.html

В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 13.05.2025

В Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим "чрезвычайной ситуации" регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, сообщило республиканское агентство лесного... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:25:00+03:00

2025-05-13T04:25:00+03:00

2025-05-13T04:41:00+03:00

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Режим "чрезвычайной ситуации" регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт", - говорится в сообщении.По данным агентства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Все действующие на сегодняшний день очаги возникли по вине человека.В агентстве призвали граждан соблюдать наложенные ограничения и напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.Ранее агентство лесного хозяйства Бурятии сообщало, что по данным на утро вторника в республике действуют 22 лесных пожара на общей площади 53,2 тысячи гектаров. На тушении работают 533 человека, задействованы 102 единицы лесопожарной техники.

https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html

https://ria.ru/20250507/ploschad-2015447852.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

природные пожары в россии, происшествия