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В Приамурье спасатели защищают от природного пожара Циолковский
В Приамурье спасатели защищают от природного пожара Циолковский - РИА Новости, 13.05.2025
В Приамурье спасатели защищают от природного пожара Циолковский
Спасатели МЧС защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где происходит горение сухой растительности по фронту шириной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:11:00+03:00
2025-05-13T15:11:00+03:00
2025-05-13T17:33:00+03:00
происшествия
циолковский (наукоград)
амурская область
свободненский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели МЧС защищают от природного пожара населённый пункт Циолковский в Амурской области, где происходит горение сухой растительности по фронту шириной восемь километров, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе. Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода, порывы достигают 24 метров в секунду. Происходит загорание растительности восемь километров по фронту. Силы пожарных сосредоточены на тушении пожара и защите населённого пункта Циолковский", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. На всей территории региона действует особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20250512/pozhar-2016411817.html
циолковский (наукоград)
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Природный пожар у населенного пункта Циолковский в Амурской области
Вблизи микрорайона "Звёздный" в ЗАТО Циолковский (Амурская область) тушат лесной пожар, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Брижатый. Площадь пожара пока неизвестна, Брижатый утверждает, что угрозы населенному пункту нет. Видео приводят в соцсетях.
2025-05-13T15:11
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происшествия, циолковский (наукоград), амурская область, свободненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Циолковский (наукоград), Амурская область, Свободненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Приамурье спасатели защищают от природного пожара Циолковский
МЧС защищает от природного пожара населенный пункт Циолковский в Приамурье