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В Улан-Удэ потушили пожар, охвативший пять гектаров
В Улан-Удэ потушили пожар, охвативший пять гектаров - РИА Новости, 13.05.2025
В Улан-Удэ потушили пожар, охвативший пять гектаров
Пожар, охвативший пять гектаров городской территории, потушили в Улан-Удэ, сообщила мэрия города. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:10:00+03:00
2025-05-13T11:10:00+03:00
2025-05-13T11:10:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 13 мая - РИА Новости. Пожар, охвативший пять гектаров городской территории, потушили в Улан-Удэ, сообщила мэрия города. "Сегодня вспыхнул пожар на землях Улан-Удэ возле Спиртзаводской трассы. Площадь возгорания составила около пяти гектаров. В настоящее время пожар потушен", - сообщили в мэрии. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В мэрии напомнили жителям, что посещать городские леса во время противопожарного режима запрещено, нельзя разводить открытый огонь, бросать окурки и жечь траву. В Бурятии со вторника объявлен режим ЧС регионального значения в связи с лесными пожарами. С 13 мая доступ в лес запрещен.
https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html
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природные пожары в россии, улан-удэ, происшествия
Природные пожары в России, Улан-Удэ, Происшествия
В Улан-Удэ потушили пожар, охвативший пять гектаров
Пожар, охвативший пять гектаров городской территории, потушили в Улан-Удэ