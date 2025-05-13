https://ria.ru/20250513/pozhar-2016617015.html

В Забайкалье лесной пожар может перекинуться на село

В Забайкалье лесной пожар может перекинуться на село - РИА Новости, 13.05.2025

В Забайкалье лесной пожар может перекинуться на село

Огонь природного пожара угрожает селу Яблоново в Забайкальском крае, там наращивают лесопожарную группировку и технику, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:55:00+03:00

2025-05-13T08:55:00+03:00

2025-05-13T08:55:00+03:00

забайкальский край

природные пожары в россии

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Огонь природного пожара угрожает селу Яблоново в Забайкальском крае, там наращивают лесопожарную группировку и технику, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Пожар, действующий на территории Беклемишевского участкового лесничества, угрожает селу Яблоново Читинского округа. Для его защиты КГСАУ "Забайкаллесхоз" усиливает лесопожарную группу и технику", - говорится в сообщении. Специалисты проводят встречный отжиг, в настоящий момент село от огня защищают 11 человек и две единицы техники. "Для создания защитной минерализованной полосы на место направлен бульдозер. Идет переброска личного состава лесных пожарных", - добавили в региональном минприроды. В понедельник сообщалось, что площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась до 485,7 тысячи гектаров, в регионе тушат 47 лесных возгораний. Во вторник власти сообщили, что в крае до 18 мая будут проходить молебны о дожде. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250513/pozhar-2016607675.html

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забайкальский край

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забайкальский край, природные пожары в россии, общество