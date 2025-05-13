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В Подмосковье локализовали пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025
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09:18 13.05.2025 (обновлено: 09:40 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html
В Подмосковье локализовали пожар в чайхане
В Подмосковье локализовали пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025
В Подмосковье локализовали пожар в чайхане
Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.05.2025
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московская область (подмосковье)
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что внутри здания чайханы на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание на 400 квадратных метрах, к тушению привлечены 25 специалистов и 5 единиц техники."В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.Чуть позже в МЧС РФ добавили, что отрытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20250513/pozhar-2016607675.html
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московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Солнечногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Подмосковье локализовали пожар в чайхане

Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что внутри здания чайханы на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание на 400 квадратных метрах, к тушению привлечены 25 специалистов и 5 единиц техники.
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Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке", - говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.
Чуть позже в МЧС РФ добавили, что отрытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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Московская область (Подмосковье)РоссияСолнечногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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