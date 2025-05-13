https://ria.ru/20250513/pozhar--2016619853.html

В Подмосковье локализовали пожар в чайхане

В Подмосковье локализовали пожар в чайхане - РИА Новости, 13.05.2025

В Подмосковье локализовали пожар в чайхане

Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:18:00+03:00

2025-05-13T09:18:00+03:00

2025-05-13T09:40:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пожар в чайхане на строительном рынке в Подмосковье локализован, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что внутри здания чайханы на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание на 400 квадратных метрах, к тушению привлечены 25 специалистов и 5 единиц техники."В Подмосковье сотрудники МЧС России локализовали пожар на строительном рынке", - говорится в сообщении.Как добавили в ведомстве, сведений о пострадавших не поступало.Чуть позже в МЧС РФ добавили, что отрытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20250513/pozhar-2016607675.html

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московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество