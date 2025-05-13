Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 13.05.2025 (обновлено: 00:12 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/polsha-2016588530.html
Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине
Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине - РИА Новости, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине
Конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева, а обвинить в этом могут Варшаву, заявил кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк в ходе... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T00:11:00+03:00
2025-05-13T00:12:00+03:00
в мире
украина
польша
киев
анджей дуда
мачей мацяк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f07b0bb90ef4748cf7c3d04e3f9200.jpg
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева, а обвинить в этом могут Варшаву, заявил кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк в ходе предвыборных дебатов. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. "Каждый умный и правдивый человек точно знает, что Украина эту войну проиграет. Чем дольше она продолжается, тем больше украинцев погибнет", - сказал Мацяк. После этого начнется поиск виновных, прогнозирует он. "Я опасаюсь, что при таком, как у нас, политическом классе эти люди не смогут защитить нас от уже появляющегося тезиса, что это из-за вас, поляки, погибли украинцы", - заявил Мацяк. Чтобы избежать таких последствий, властям Польши нужно немедленно занять нейтральную позицию в отношении Украины и ее конфликта с Россией, считает политик. "Мы должны как можно скорее начать вести себя как Венгрия, Словакия – нейтрально", - пояснил Мацяк.
https://ria.ru/20250428/polsha-2013936563.html
https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587573.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f574cde94c661302c662cbc322b80d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, мачей мацяк
В мире, Украина, Польша, Киев, Анджей Дуда, Мачей Мацяк
Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине

Кандидат в президенты Польши Мацяк: Варшаву могут обвинить в проигрыше Киева

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева, а обвинить в этом могут Варшаву, заявил кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк в ходе предвыборных дебатов.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине
28 апреля, 20:54
"Каждый умный и правдивый человек точно знает, что Украина эту войну проиграет. Чем дольше она продолжается, тем больше украинцев погибнет", - сказал Мацяк.
После этого начнется поиск виновных, прогнозирует он.
"Я опасаюсь, что при таком, как у нас, политическом классе эти люди не смогут защитить нас от уже появляющегося тезиса, что это из-за вас, поляки, погибли украинцы", - заявил Мацяк.
Чтобы избежать таких последствий, властям Польши нужно немедленно занять нейтральную позицию в отношении Украины и ее конфликта с Россией, считает политик.
"Мы должны как можно скорее начать вести себя как Венгрия, Словакия – нейтрально", - пояснил Мацяк.
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Польше безразлично, чей Крым, заявил Ментцен
Вчера, 23:58
 
В миреУкраинаПольшаКиевАнджей ДудаМачей Мацяк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала