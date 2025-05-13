https://ria.ru/20250513/polsha-2016588530.html

Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине

Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине - РИА Новости, 13.05.2025

Кандидат в президенты Польши предрек поражение Киева на Украине

Конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева, а обвинить в этом могут Варшаву, заявил кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк в ходе... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:11:00+03:00

2025-05-13T00:11:00+03:00

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в мире

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мачей мацяк

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине в любом случае завершится проигрышем Киева, а обвинить в этом могут Варшаву, заявил кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк в ходе предвыборных дебатов. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. "Каждый умный и правдивый человек точно знает, что Украина эту войну проиграет. Чем дольше она продолжается, тем больше украинцев погибнет", - сказал Мацяк. После этого начнется поиск виновных, прогнозирует он. "Я опасаюсь, что при таком, как у нас, политическом классе эти люди не смогут защитить нас от уже появляющегося тезиса, что это из-за вас, поляки, погибли украинцы", - заявил Мацяк. Чтобы избежать таких последствий, властям Польши нужно немедленно занять нейтральную позицию в отношении Украины и ее конфликта с Россией, считает политик. "Мы должны как можно скорее начать вести себя как Венгрия, Словакия – нейтрально", - пояснил Мацяк.

https://ria.ru/20250428/polsha-2013936563.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, мачей мацяк