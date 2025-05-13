https://ria.ru/20250513/pogoda-2016610633.html
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 13.05.2025
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:34:00+03:00
2025-05-13T07:34:00+03:00
2025-05-13T07:34:00+03:00
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_d955fcd7e831e0b038a9d29f80e8117a.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже плюс 0,7 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 1,2 градуса в Бутово до плюс 4,4 градуса на Балчуге. В Новой Москве минимум составил минус 1,8 градуса", - говорится в сообщении. Он также добавил, что ближайшей ночью в Москве и в Московской области обойдётся без заморозков - небо закроют плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.
https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/32/1560063220_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_9505bdc2af10ff9a8166402be16992ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки
В Москве минувшей ночью температура опускалась до минус 1,8 градуса