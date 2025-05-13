https://ria.ru/20250513/pogoda-2016610633.html

В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки

В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 13.05.2025

В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки

Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:34:00+03:00

2025-05-13T07:34:00+03:00

2025-05-13T07:34:00+03:00

общество

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже плюс 0,7 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 1,2 градуса в Бутово до плюс 4,4 градуса на Балчуге. В Новой Москве минимум составил минус 1,8 градуса", - говорится в сообщении. Он также добавил, что ближайшей ночью в Москве и в Московской области обойдётся без заморозков - небо закроют плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.

https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус