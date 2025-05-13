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В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 13.05.2025
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07:34 13.05.2025
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В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки - РИА Новости, 13.05.2025
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:34:00+03:00
2025-05-13T07:34:00+03:00
общество
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже плюс 0,7 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 1,2 градуса в Бутово до плюс 4,4 градуса на Балчуге. В Новой Москве минимум составил минус 1,8 градуса", - говорится в сообщении. Он также добавил, что ближайшей ночью в Москве и в Московской области обойдётся без заморозков - небо закроют плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.
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москва
новая москва
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общество, москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Москве минувшей ночью зафиксировали заморозки

В Москве минувшей ночью температура опускалась до минус 1,8 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, ночью температура не опускалась ниже плюс 0,7 градуса. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура воздуха менялась от минус 1,2 градуса в Бутово до плюс 4,4 градуса на Балчуге. В Новой Москве минимум составил минус 1,8 градуса", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что ближайшей ночью в Москве и в Московской области обойдётся без заморозков - небо закроют плотные дождевые облака, которые защитят регион от ночного выхолаживания.
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