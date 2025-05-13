https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016717325.html

Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц

Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц - РИА Новости, 13.05.2025

Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц

Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:52:00+03:00

2025-05-13T16:52:00+03:00

2025-05-13T16:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

колбаса

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в среднем в день покупатели приобретали более 9,2 тонны сырокопченых колбас, среди которых "Сервелат", "Салями", "Брауншвейгская" и другие. В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В министерстве отметили, что сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке: копчение производится в сыром виде, а "созревание" занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от подмосковных производителей можно в фирменных магазинах и розничных торговых сетях.

https://ria.ru/20250513/zemlya-2016691821.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), колбаса