https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016717325.html
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц - РИА Новости, 13.05.2025
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц
Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:52:00+03:00
2025-05-13T16:52:00+03:00
2025-05-13T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в среднем в день покупатели приобретали более 9,2 тонны сырокопченых колбас, среди которых "Сервелат", "Салями", "Брауншвейгская" и другие. В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В министерстве отметили, что сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке: копчение производится в сыром виде, а "созревание" занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от подмосковных производителей можно в фирменных магазинах и розничных торговых сетях.
https://ria.ru/20250513/zemlya-2016691821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), колбаса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Колбаса
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц
В Подмосковье продали порядка 277 тонн сырокопченых колбас за месяц
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в среднем в день покупатели приобретали более 9,2 тонны сырокопченых колбас, среди которых "Сервелат", "Салями", "Брауншвейгская" и другие.
В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года.
В министерстве отметили, что сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке: копчение производится в сыром виде, а "созревание" занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от подмосковных производителей можно в фирменных магазинах и розничных торговых сетях.