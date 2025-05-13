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Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:52 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016717325.html
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц - РИА Новости, 13.05.2025
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц
Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:52:00+03:00
2025-05-13T16:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
колбаса
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в среднем в день покупатели приобретали более 9,2 тонны сырокопченых колбас, среди которых "Сервелат", "Салями", "Брауншвейгская" и другие. В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В министерстве отметили, что сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке: копчение производится в сыром виде, а "созревание" занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от подмосковных производителей можно в фирменных магазинах и розничных торговых сетях.
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московская область (подмосковье), колбаса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Колбаса
Более 270 тонн сырокопченых колбас продали в Подмосковье за месяц

В Подмосковье продали порядка 277 тонн сырокопченых колбас за месяц

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сырокопченая колбаса
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Около 277 тонн сырокопченых колбас реализовали в розничных торговых сетях Подмосковья за апрель, продажи выросли на 7% по сравнению с мартом этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в среднем в день покупатели приобретали более 9,2 тонны сырокопченых колбас, среди которых "Сервелат", "Салями", "Брауншвейгская" и другие.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вчера, 15:18
В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тысячи тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года.
В министерстве отметили, что сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке: копчение производится в сыром виде, а "созревание" занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от подмосковных производителей можно в фирменных магазинах и розничных торговых сетях.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Колбаса
 
 
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