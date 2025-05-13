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Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:26 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016666662.html
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье
Первый тренировочный сбор по адаптивному боксу среди ветеранов специальной военной операции стартовал на спортивной базе "Лесная Опушка" в городском округе... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:26:00+03:00
2025-05-13T13:26:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
балашиха
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый тренировочный сбор по адаптивному боксу среди ветеранов специальной военной операции стартовал на спортивной базе "Лесная Опушка" в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В городском округе с 12 мая в течение четырех дней проходят тренировки по новым дисциплинам: VR-бокс" и "сила удара". Организаторы сбора отметили, что по двум дисциплинам прошло первое тренировочное занятие. Участниками учебно-тренировочного сбора по адаптивному боксу стали бойцы специальной военной операции, получившие тяжелые ранения. Мероприятие проводится в рамках проекта Паралимпийского комитета Российской Федерации и Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" при поддержке Федерации бокса России. "Самое главное в таких сборах – общение наших героев. Но важно не просто организовать встречи героев СВО, но и создать условия для занятий спортом на наших объектах. Здесь наш регион является одним из лидеров в стране. В Подмосковье мы ежегодно увеличиваем количество площадок для занятий адаптивными видами спорта. Также наш губернатор предложил идею, чтобы мы ввели в спортивных комплексах часы для наших героев. Чтобы любой из них мог прийти и позаниматься со специалистом, попробовать свои силы в том или ином виде спорта", – приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова. Он отметил, что пилотный проект запускается в Балашихе, после чего будет транслироваться на весь регион. Открытая тренировка в Подмосковье собрала более 30 участников и почетных гостей. Благодаря современным технологиям дисциплина "VR-бокс" позволила ветеранам спецоперации познакомиться с полноценным тренировочным процессом боксеров, с полной передачей звука, визуализации и ощущений. Дисциплина "Сила удара" дала возможность проявить физическую мощь. Над программами трудились профессиональные тренеры, которые адаптировали функционал под индивидуальные особенности участников сбора. Ветеран спецоперации Сергей Нехорошкин получил ранение в 2023 году. После года лечения и реабилитации начал заниматься адаптивными видами спорта. Он поделился, почему начал этим интересоваться. "Я интересовался, есть ли у нас в городе паралимпийский бокс. Сказали, что нет. Когда мне позвонили и пригласили в Московскую область на этот сбор, я обрадовался. Приехал сюда и очень рад, что появилась такая дисциплина. Конечно, спорт – это только плюс для нас. Быстрее все заживает, мышцы крепнут, нарастают. Первые дни, когда я с дочкой вышел погулять, я даже по лестнице подняться не мог. Даже вот маленькая горочка была, я уже не мог зайти, колени болели. А сейчас развитие идет, мышцы начинают вспоминать, начинают опять нарастать. Процесс восстановления быстрее происходит именно благодаря спорту", – поделился Нехорошкин. Также в рамках мероприятия состоялся показ фильма "Донбасс-Сухарь" о работе медиков группы эвакуации. Поддержать ветеранов спецоперации приехали создатели картины и документального цикла о молодых добровольцах "СВОИ" дирекции молодежного вещания телеканала RT ведущая проекта Наталья Васильева и шеф-редактор Алена Такий. Меры поддержки бойцов специальной военной операции в сфере адаптивного спорта разработаны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для реабилитации ветеранов. Учебно-тренировочный сбор проходит в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС. Подразделение с первых дней специальной военной операции героически сражается на передовой. Это бойцы из разных уголков региона: Фрязина, Щелкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, Дмитровского. Указом президента Российской Федерации добровольцам присвоили высокие награды. Московская область старается помогать семьям тех, кто сегодня на передовой, предоставляя различные меры поддержки, и помогать бойцам на линии боевого соприкосновения, подчеркнул Воробьев.
https://ria.ru/20250513/derevya-2016647155.html
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московская область (подмосковье), серпухов, балашиха, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Балашиха, Андрей Воробьев
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье

Сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО начался на подмосковной спортбазе

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиСбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Сбор по адаптивному боксу для ветеранов спецоперации начался в Подмосковье
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый тренировочный сбор по адаптивному боксу среди ветеранов специальной военной операции стартовал на спортивной базе "Лесная Опушка" в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В городском округе с 12 мая в течение четырех дней проходят тренировки по новым дисциплинам: VR-бокс" и "сила удара".
Организаторы сбора отметили, что по двум дисциплинам прошло первое тренировочное занятие. Участниками учебно-тренировочного сбора по адаптивному боксу стали бойцы специальной военной операции, получившие тяжелые ранения. Мероприятие проводится в рамках проекта Паралимпийского комитета Российской Федерации и Общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" при поддержке Федерации бокса России.
"Самое главное в таких сборах – общение наших героев. Но важно не просто организовать встречи героев СВО, но и создать условия для занятий спортом на наших объектах. Здесь наш регион является одним из лидеров в стране. В Подмосковье мы ежегодно увеличиваем количество площадок для занятий адаптивными видами спорта. Также наш губернатор предложил идею, чтобы мы ввели в спортивных комплексах часы для наших героев. Чтобы любой из них мог прийти и позаниматься со специалистом, попробовать свои силы в том или ином виде спорта", – приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.
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Он отметил, что пилотный проект запускается в Балашихе, после чего будет транслироваться на весь регион.
Открытая тренировка в Подмосковье собрала более 30 участников и почетных гостей. Благодаря современным технологиям дисциплина "VR-бокс" позволила ветеранам спецоперации познакомиться с полноценным тренировочным процессом боксеров, с полной передачей звука, визуализации и ощущений. Дисциплина "Сила удара" дала возможность проявить физическую мощь. Над программами трудились профессиональные тренеры, которые адаптировали функционал под индивидуальные особенности участников сбора.
Ветеран спецоперации Сергей Нехорошкин получил ранение в 2023 году. После года лечения и реабилитации начал заниматься адаптивными видами спорта. Он поделился, почему начал этим интересоваться.
"Я интересовался, есть ли у нас в городе паралимпийский бокс. Сказали, что нет. Когда мне позвонили и пригласили в Московскую область на этот сбор, я обрадовался. Приехал сюда и очень рад, что появилась такая дисциплина. Конечно, спорт – это только плюс для нас. Быстрее все заживает, мышцы крепнут, нарастают. Первые дни, когда я с дочкой вышел погулять, я даже по лестнице подняться не мог. Даже вот маленькая горочка была, я уже не мог зайти, колени болели. А сейчас развитие идет, мышцы начинают вспоминать, начинают опять нарастать. Процесс восстановления быстрее происходит именно благодаря спорту", – поделился Нехорошкин.
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Также в рамках мероприятия состоялся показ фильма "Донбасс-Сухарь" о работе медиков группы эвакуации. Поддержать ветеранов спецоперации приехали создатели картины и документального цикла о молодых добровольцах "СВОИ" дирекции молодежного вещания телеканала RT ведущая проекта Наталья Васильева и шеф-редактор Алена Такий.
Меры поддержки бойцов специальной военной операции в сфере адаптивного спорта разработаны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для реабилитации ветеранов. Учебно-тренировочный сбор проходит в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС. Подразделение с первых дней специальной военной операции героически сражается на передовой. Это бойцы из разных уголков региона: Фрязина, Щелкова, Мытищ, Клина, Луховиц, Балашихи, Истры, Подольска, Раменского, Дмитровского. Указом президента Российской Федерации добровольцам присвоили высокие награды. Московская область старается помогать семьям тех, кто сегодня на передовой, предоставляя различные меры поддержки, и помогать бойцам на линии боевого соприкосновения, подчеркнул Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховБалашихаАндрей Воробьев
 
 
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