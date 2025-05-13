https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016664404.html

Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье

Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025

Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье

Первые соревнования отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс" стартовали в Подмосковье 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:26:00+03:00

2025-05-13T13:26:00+03:00

2025-05-13T13:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые соревнования отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс" стартовали в Подмосковье 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. "Масштабные состязания продлятся до 30 мая на девяти площадках профессиональных образовательных организаций Подмосковья. В них примут участие свыше 400 конкурсантов из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов", — пояснили в ведомстве. В министерстве также добавили, что участники продемонстрируют свое мастерство в 25 различных компетенциях, среди которых: "Адаптивная физическая культура", "Жестовое искусство", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Мастер по приготовлению пиццы", "Психология", "Социальная работа" и другие. Победители отборочного этапа получат возможность представить свои регионы на финале Национального чемпионата в Москве в октябре, где будут определены абсолютные чемпионы. "Абилимпикс" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250512/svet-2016559028.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)