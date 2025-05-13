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Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:26 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/podmoskove-2016664404.html
Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 13.05.2025
Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье
Первые соревнования отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс" стартовали в Подмосковье 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:26:00+03:00
2025-05-13T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые соревнования отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс" стартовали в Подмосковье 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. "Масштабные состязания продлятся до 30 мая на девяти площадках профессиональных образовательных организаций Подмосковья. В них примут участие свыше 400 конкурсантов из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов", — пояснили в ведомстве. В министерстве также добавили, что участники продемонстрируют свое мастерство в 25 различных компетенциях, среди которых: "Адаптивная физическая культура", "Жестовое искусство", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Мастер по приготовлению пиццы", "Психология", "Социальная работа" и другие. Победители отборочного этапа получат возможность представить свои регионы на финале Национального чемпионата в Москве в октябре, где будут определены абсолютные чемпионы. "Абилимпикс" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" стартовал в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской областиПервые состязания отборочного этапа "Абилимпикса" начались в Московской области
Первые состязания отборочного этапа Абилимпикса начались в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Правительство Московской области
Первые состязания отборочного этапа "Абилимпикса" начались в Московской области
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Первые соревнования отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс" стартовали в Подмосковье 12 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
"Масштабные состязания продлятся до 30 мая на девяти площадках профессиональных образовательных организаций Подмосковья. В них примут участие свыше 400 конкурсантов из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов", — пояснили в ведомстве.
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В министерстве также добавили, что участники продемонстрируют свое мастерство в 25 различных компетенциях, среди которых: "Адаптивная физическая культура", "Жестовое искусство", "Исполнительское мастерство (вокал)", "Массажист", "Мастер по приготовлению пиццы", "Психология", "Социальная работа" и другие.
Победители отборочного этапа получат возможность представить свои регионы на финале Национального чемпионата в Москве в октябре, где будут определены абсолютные чемпионы.
"Абилимпикс" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
 
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