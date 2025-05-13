https://ria.ru/20250513/pmr-2016678973.html

Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт

Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2025

Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт

Жителям Приднестровья заблокируют возможность голосовать на выборах в Молдавии, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:34:00+03:00

2025-05-13T14:34:00+03:00

2025-05-13T14:35:00+03:00

молдавия

днестр

европа

майя санду

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Жителям Приднестровья заблокируют возможность голосовать на выборах в Молдавии, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровье. Она отметила, что руководство страны не может создать в регионе условия для свободных выборов, потому что он не подконтролен властям Молдавии. "На блокирование участия приднестровцев в выборах в парламент будут сосредоточены все силы, не погнушаются ничем. Спектр действий Молдовы будет максимально широким от информационных вбросов, лжи, фальсификации вплоть до кровавых провокаций. Отсутствие последствий после выборов президента Молдовы, я думаю ещё больше укрепило их в мысли о своей безнаказанности. Их действия по фальсификации выборов в парламент будут ещё более наглыми и дерзкими", - отметила Бобкова. Эксперт напомнила, что в прошлом году молдавские силовики создавали препятствия для жителей Приднестровья с паспортами Молдавии, которые ехали на избирательные участки на правом берегу Днестра. По ее словам, сегодня нельзя говорить о соблюдении каких-то демократических принципов и норм в Молдавии. "Очень свеж в памяти энергетический кризис, когда действия руководства Молдовы породили огромные экономические потери, остановили наши предприятия, оставили бюджет республики без дохода, а простых жителей без средств к существованию. Заставили нас мёрзнуть весь январь. Президент Молдовы прекрасно понимает, что приднестровцы являющиеся одновременно гражданами Молдовы, захотят выразить свою волю и это не будет поддержка Майи Санду и ее "команды", - отметила Бобкова. Она обратила внимание на нарушение прав граждан в Молдавии, где сейчас выписывают огромное количество штрафов за так называемую электоральную коррупцию, которые касаются, прежде всего, молдавских пенсионеров, итак, находящихся за чертой бедности. Эксперт также считает, что жители Приднестровья не поддерживают проевропейский курс молдавской власти. "Сама идея европейской демократии дискредитирована повсеместными гонениями в Европе на оппозиционных лидеров, игнорированием внутренних интересов страны в угоду европейских бюрократов и абсурдной поддержкой войны украинского режима", - добавила Бобкова. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровского региона открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей Левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2012115884.html

https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011368960.html

молдавия

днестр

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, днестр, европа, майя санду, в мире