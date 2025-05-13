Рейтинг@Mail.ru
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 13.05.2025 (обновлено: 14:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pmr-2016678973.html
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 13.05.2025
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт
Жителям Приднестровья заблокируют возможность голосовать на выборах в Молдавии, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:34:00+03:00
2025-05-13T14:35:00+03:00
молдавия
днестр
европа
майя санду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5c15b600e48d8f96e785fe4bee215cff.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Жителям Приднестровья заблокируют возможность голосовать на выборах в Молдавии, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровье. Она отметила, что руководство страны не может создать в регионе условия для свободных выборов, потому что он не подконтролен властям Молдавии. "На блокирование участия приднестровцев в выборах в парламент будут сосредоточены все силы, не погнушаются ничем. Спектр действий Молдовы будет максимально широким от информационных вбросов, лжи, фальсификации вплоть до кровавых провокаций. Отсутствие последствий после выборов президента Молдовы, я думаю ещё больше укрепило их в мысли о своей безнаказанности. Их действия по фальсификации выборов в парламент будут ещё более наглыми и дерзкими", - отметила Бобкова. Эксперт напомнила, что в прошлом году молдавские силовики создавали препятствия для жителей Приднестровья с паспортами Молдавии, которые ехали на избирательные участки на правом берегу Днестра. По ее словам, сегодня нельзя говорить о соблюдении каких-то демократических принципов и норм в Молдавии. "Очень свеж в памяти энергетический кризис, когда действия руководства Молдовы породили огромные экономические потери, остановили наши предприятия, оставили бюджет республики без дохода, а простых жителей без средств к существованию. Заставили нас мёрзнуть весь январь. Президент Молдовы прекрасно понимает, что приднестровцы являющиеся одновременно гражданами Молдовы, захотят выразить свою волю и это не будет поддержка Майи Санду и ее "команды", - отметила Бобкова. Она обратила внимание на нарушение прав граждан в Молдавии, где сейчас выписывают огромное количество штрафов за так называемую электоральную коррупцию, которые касаются, прежде всего, молдавских пенсионеров, итак, находящихся за чертой бедности. Эксперт также считает, что жители Приднестровья не поддерживают проевропейский курс молдавской власти. "Сама идея европейской демократии дискредитирована повсеместными гонениями в Европе на оппозиционных лидеров, игнорированием внутренних интересов страны в угоду европейских бюрократов и абсурдной поддержкой войны украинского режима", - добавила Бобкова. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровского региона открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей Левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2012115884.html
https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011368960.html
молдавия
днестр
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452963_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_81604b1f2fc971b521fb623a9041d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, днестр, европа, майя санду, в мире
Молдавия, Днестр, Европа, Майя Санду, В мире
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт

Политолог Бобкова: жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Вид города Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Жителям Приднестровья заблокируют возможность голосовать на выборах в Молдавии, заявила РИА Новости директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровье. Она отметила, что руководство страны не может создать в регионе условия для свободных выборов, потому что он не подконтролен властям Молдавии.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Молдавии утверждают, что Кишинев воевал с Москвой из-за Приднестровья
11 мая, 08:22
"На блокирование участия приднестровцев в выборах в парламент будут сосредоточены все силы, не погнушаются ничем. Спектр действий Молдовы будет максимально широким от информационных вбросов, лжи, фальсификации вплоть до кровавых провокаций. Отсутствие последствий после выборов президента Молдовы, я думаю ещё больше укрепило их в мысли о своей безнаказанности. Их действия по фальсификации выборов в парламент будут ещё более наглыми и дерзкими", - отметила Бобкова.
Эксперт напомнила, что в прошлом году молдавские силовики создавали препятствия для жителей Приднестровья с паспортами Молдавии, которые ехали на избирательные участки на правом берегу Днестра. По ее словам, сегодня нельзя говорить о соблюдении каких-то демократических принципов и норм в Молдавии.
"Очень свеж в памяти энергетический кризис, когда действия руководства Молдовы породили огромные экономические потери, остановили наши предприятия, оставили бюджет республики без дохода, а простых жителей без средств к существованию. Заставили нас мёрзнуть весь январь. Президент Молдовы прекрасно понимает, что приднестровцы являющиеся одновременно гражданами Молдовы, захотят выразить свою волю и это не будет поддержка Майи Санду и ее "команды", - отметила Бобкова.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Приднестровье поступил очередной транш финансовой помощи из России
18 апреля, 16:30
Она обратила внимание на нарушение прав граждан в Молдавии, где сейчас выписывают огромное количество штрафов за так называемую электоральную коррупцию, которые касаются, прежде всего, молдавских пенсионеров, итак, находящихся за чертой бедности. Эксперт также считает, что жители Приднестровья не поддерживают проевропейский курс молдавской власти. "Сама идея европейской демократии дискредитирована повсеместными гонениями в Европе на оппозиционных лидеров, игнорированием внутренних интересов страны в угоду европейских бюрократов и абсурдной поддержкой войны украинского режима", - добавила Бобкова.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровского региона открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей Левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Приднестровье призвали Молдавию к переговорам для сохранения мира
15 апреля, 14:53
 
МолдавияДнестрЕвропаМайя СандуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала