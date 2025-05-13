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Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.05.2025
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19:55 13.05.2025 (обновлено: 20:21 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html
Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным
Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.05.2025
Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев журналисту "России 1" Павлу Зарубину по поводу слов Владимира Зеленского о желании... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:55:00+03:00
2025-05-13T20:21:00+03:00
дмитрий песков
россия
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стамбул
владимир путин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев журналисту "России 1" Павлу Зарубину по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая."Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - ответил Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.
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дмитрий песков, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, в мире, турция
Дмитрий Песков, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Турция
Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным

Песков не стал комментировать слова Зеленского о желании встретиться с Путиным

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев журналисту "России 1" Павлу Зарубину по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
"Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - ответил Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреТурция
 
 
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