https://ria.ru/20250513/peskov-2016752781.html

Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным

Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.05.2025

Песков не стал комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев журналисту "России 1" Павлу Зарубину по поводу слов Владимира Зеленского о желании... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:55:00+03:00

2025-05-13T19:55:00+03:00

2025-05-13T20:21:00+03:00

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев журналисту "России 1" Павлу Зарубину по поводу слов Владимира Зеленского о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая."Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле", - ответил Песков на просьбу оценить слова Зеленского о желании встретиться с Путиным.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016750650.html

россия

украина

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