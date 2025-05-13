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CNN узнал, что Келлог и Уиткофф будут делать на переговорах в Стамбуле

CNN узнал, что Келлог и Уиткофф будут делать на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

CNN узнал, что Келлог и Уиткофф будут делать на переговорах в Стамбуле

Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы наблюдать за переговорами между РФ и Украиной, сообщает CNN. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:19:00+03:00

2025-05-13T15:19:00+03:00

2025-05-13T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, чтобы наблюдать за переговорами между РФ и Украиной, сообщает CNN."Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, россия, украина, кит келлог, стив уиткофф, владимир путин