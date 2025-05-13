Эксперт рассказал, к чему могут привести переговоры Москвы и Киева в Турции
Политолог Блохин: переговоры в Стамбуле могут привести к выходу США из конфликта
© БелТА
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Итогом переговоров России и Украины в Стамбуле может стать выход США из конфликта и прекращение поддержки Киева Вашингтоном, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по телефону заявил Владимиру Зеленскому, что считает "чрезвычайно важным" желание России и Украины возобновить прямые переговоры. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью, записанном до предложения РФ Киеву о прямых переговорах, заявлял, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости их проведения, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования.
Он добавил, что, вероятно, такой исход может стать позитивным для Москвы: "в случае выхода Вашингтона из конфликта" Киев рискует остаться без половины западной помощи.
"Лимит терпения США сходит на нет, и поэтому они пытаются переложить процесс мирного урегулирования на Турцию, которая этим уже занималась. Они начинают уставать от Украины", - добавил эксперт.
Блохин считает, что успех переговоров зависит от желания договариваться.
"Каким бы виртуозным ни был модератор переговоров, Украина и Запад явно договариваться не хотят, либо хотят, но на неприемлемых для Москвы условиях. А Украина демонстрирует только желание вести борьбу дальше", - заключил политолог.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.