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Россиянам разъяснили, кто может выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 13.05.2025
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02:15 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/pensiya-2016588735.html
Россиянам разъяснили, кто может выйти на пенсию досрочно
Россиянам разъяснили, кто может выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 13.05.2025
Россиянам разъяснили, кто может выйти на пенсию досрочно
Россияне с большим стажем работы и некоторые другие категории граждан могут выйти на пенсию досрочно, об этом агентству "Прайм" рассказал профессор Финансового... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:15:00+03:00
2025-05-13T02:15:00+03:00
общество
александр сафонов
пенсия
россия
финансовый университет при правительстве рф
работа
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россияне с большим стажем работы и некоторые другие категории граждан могут выйти на пенсию досрочно, об этом агентству "Прайм" рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.По его словам, на два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет (но не ранее достижения 55 лет) и мужчины со страховым стажем 42 года (но не ранее 60 лет)."Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше", — рассказал Сафонов.Также выйти на пенсию раньше срока могут люди, трудящиеся в опасных и вредных условиях, работающие в районах Крайнего Севера и многодетные матери.
https://ria.ru/20250504/pensiya-2014739996.html
https://ria.ru/20250427/pensiya-2013638688.html
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общество, александр сафонов, пенсия, россия, финансовый университет при правительстве рф, работа
Общество, Александр Сафонов, Пенсия, Россия, Финансовый университет при Правительстве РФ, Работа
Россиянам разъяснили, кто может выйти на пенсию досрочно

Финансист Сафонов: уйти на пенсию досрочно в РФ можно с большим стажем работы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россияне с большим стажем работы и некоторые другие категории граждан могут выйти на пенсию досрочно, об этом агентству "Прайм" рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.
По его словам, на два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет (но не ранее достижения 55 лет) и мужчины со страховым стажем 42 года (но не ранее 60 лет).
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"Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше", — рассказал Сафонов.
Также выйти на пенсию раньше срока могут люди, трудящиеся в опасных и вредных условиях, работающие в районах Крайнего Севера и многодетные матери.
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ОбществоАлександр СафоновПенсияРоссияФинансовый университет при Правительстве РФРабота
 
 
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