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Демешин поручил провести паспортизацию дорог в Хабаровском крае - РИА Новости, 13.05.2025
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Хабаровский край
 
10:19 13.05.2025 (обновлено: 10:40 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/pasportizatsija-2016628961.html
Демешин поручил провести паспортизацию дорог в Хабаровском крае
Демешин поручил провести паспортизацию дорог в Хабаровском крае - РИА Новости, 13.05.2025
Демешин поручил провести паспортизацию дорог в Хабаровском крае
В Хабаровском крае поручено провести полную паспортизацию дорог, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:19:00+03:00
2025-05-13T10:40:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
дороги
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено провести полную паспортизацию дорог, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. В крае стартовал сезон дорожных работ. По данным министра транспорта и дорожного хозяйства края Константина Кравцова, по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в этом году запланирован ремонт 58 объектов дорожного хозяйства на общую сумму 5,8 миллиарда рублей. Это 40 участков автодорог протяженностью 143,3 километра и 18 искусственных сооружений. Контракты по всем объектам заключены. "На заседании президиума правительства края я поставил задачу в течение лета провести полную паспортизацию всех дорог. Это ответственность регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и глав муниципалитетов. Нам нужно составить объективную картину состояния всей улично-дорожной сети региона и выделять средства в первую очередь на самые проблемные участки", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Кроме того, в этом году будет подготовлен план транспортного обеспечения Хабаровского края с выделением двух агломераций - Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, указал губернатор. Такая необходимость давно назрела в связи с увеличивающимися объёмами жилой застройки. Министр транспорта и дорожного хозяйства края сообщил на заседании, что для этих агломераций будет разработана динамическая математическая модель, которая позволит моделировать и прогнозировать увеличивающиеся транспортные потоки при той или иной застройке. "Необходимы новые дорожные развязки, необходимо разгружать городские магистрали. Займётся этим рабочая группа, куда войдут представители краевых минстроя, минтранса, главы муниципальных образований и застройщики", - заявил Демешин. Глава региона отметил, что качество дорог - одна из тем, которая больше всего волнует краевых жителей. Хабаровчане, комсомольчане, жители Советско-Гаванского района и других территорий выражают очень большое недовольство состоянием дорог после зимы. До 20% всех обращений касаются качества дорожного полотна, проинформировал губернатор.
https://ria.ru/20250513/habarovsk-2016620029.html
https://ria.ru/20250512/demeshin-2016453149.html
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хабаровск, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин, дороги
Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Демешин, Дороги
Демешин поручил провести паспортизацию дорог в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Демешин поручил провести полную паспортизацию дорог

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено провести полную паспортизацию дорог, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
В крае стартовал сезон дорожных работ. По данным министра транспорта и дорожного хозяйства края Константина Кравцова, по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в этом году запланирован ремонт 58 объектов дорожного хозяйства на общую сумму 5,8 миллиарда рублей. Это 40 участков автодорог протяженностью 143,3 километра и 18 искусственных сооружений. Контракты по всем объектам заключены.
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"На заседании президиума правительства края я поставил задачу в течение лета провести полную паспортизацию всех дорог. Это ответственность регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и глав муниципалитетов. Нам нужно составить объективную картину состояния всей улично-дорожной сети региона и выделять средства в первую очередь на самые проблемные участки", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в этом году будет подготовлен план транспортного обеспечения Хабаровского края с выделением двух агломераций - Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, указал губернатор. Такая необходимость давно назрела в связи с увеличивающимися объёмами жилой застройки. Министр транспорта и дорожного хозяйства края сообщил на заседании, что для этих агломераций будет разработана динамическая математическая модель, которая позволит моделировать и прогнозировать увеличивающиеся транспортные потоки при той или иной застройке.
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"Необходимы новые дорожные развязки, необходимо разгружать городские магистрали. Займётся этим рабочая группа, куда войдут представители краевых минстроя, минтранса, главы муниципальных образований и застройщики", - заявил Демешин.
Глава региона отметил, что качество дорог - одна из тем, которая больше всего волнует краевых жителей. Хабаровчане, комсомольчане, жители Советско-Гаванского района и других территорий выражают очень большое недовольство состоянием дорог после зимы. До 20% всех обращений касаются качества дорожного полотна, проинформировал губернатор.
 
Хабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреДмитрий ДемешинДороги
 
 
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