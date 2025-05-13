https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016650518.html

Появились подробности отравления девочки в Ленинградской области

Появились подробности отравления девочки в Ленинградской области - РИА Новости, 13.05.2025

Появились подробности отравления девочки в Ленинградской области

Скончавшаяся после отравления в Ленинградской области в кафе трехлетняя девочка, по предварительным данным, ела картошку, проводится экспертиза для установления РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:57:00+03:00

2025-05-13T11:57:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Скончавшаяся после отравления в Ленинградской области в кафе трехлетняя девочка, по предварительным данным, ела картошку, проводится экспертиза для установления причины смерти, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Предварительно, она ела картофель, назначены все необходимые экспертизы для установления причин произошедшего", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным СК, 9 мая неустановленные лица из числа сотрудников кафе в городе Лодейном Поле Ленинградской области оказали услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате трехлетняя девочка отравилась продуктами питания и скончалась в медицинском учреждении. Деятельность кафе приостановлена.Согласно опубликованным в сети фотографиям меню, в кафе на улице Гагарина в Лодейном поле в меню было два вида картошки: айдахо (по-деревенски) и фри.Возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть ребенка (п.п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20241202/otravlenie-1986833276.html

ленинградская область

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Кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок У работников кафе в Ленинградской области, после посещения которого умер ребенок, нет санитарных книжек, а еще там нарушены условия хранения продуктов, сообщила прокуратура. 2025-05-13T11:57 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)