https://ria.ru/20250513/oruzhie-2016712882.html

МИД Индии рассказал, почему Пакистан прекратил стрельбу

МИД Индии рассказал, почему Пакистан прекратил стрельбу - РИА Новости, 13.05.2025

МИД Индии рассказал, почему Пакистан прекратил стрельбу

Именно сила индийского оружия заставила Пакистан прекратить стрельбу, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал журналистам на вопрос об... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:31:00+03:00

2025-05-13T16:31:00+03:00

2025-05-13T16:31:00+03:00

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

в мире

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая – РИА Новости. Именно сила индийского оружия заставила Пакистан прекратить стрельбу, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал журналистам на вопрос об участии других стран в переговорах между Индией и Пакистаном. Индийский дипломат напомнил, что время прекращения огня было согласовано командующими военных операций Индии и Пакистана 10 мая в ходе телефонного разговора. "Именно сила индийского оружия заставила Пакистан прекратить стрельбу. Что касается разговоров с другими странами, то послание Индии было ясным и последовательным, и точно таким же, как мы передавали с публичных платформ. Это было передано в частных беседах. Оно заключалось в том, что Индия ответила на террористическую атаку 22 апреля, нацелившись на террористическую инфраструктуру. Однако если пакистанские вооруженные силы откроют огонь, индийские вооруженные силы откроют ответный огонь. Если Пакистан прекратит, Индия также прекратит. Это было послание, которое было передано пакистанской стороне во время начала операции "Синдур", на которое пакистанская сторона тогда не обратила внимания. Естественно, что многие иностранные лидеры, услышавшие это от нас, поделились этим со своими пакистанскими собеседниками", - сказал Джайсвал в ходе брифинга во вторник. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250513/indiya-2016640320.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250512/ministr--2016499334.html

индия

пакистан

кашмир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном