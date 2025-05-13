https://ria.ru/20250513/obuchenie-2016733313.html

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров - РИА Новости, 13.05.2025

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров

Студенческие онлайн-поединки "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованные Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:52:00+03:00

2025-05-13T17:52:00+03:00

2025-05-13T17:52:00+03:00

экономика

россия

египет

вьетнам

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Студенческие онлайн-поединки "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованные Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, в ходе которых обучающиеся российских университетов на практике оттачивают навыки ведения переговоров и стратегического диалога в международном бизнесе, стартовали 12 мая, сообщает центр."В рамках мероприятия пройдет 5 переговорных сессий, в которых примут участие более 120 студентов 2 и 3 курсов бакалавриата профильных направлений ВЭД из 20 региональных высших учебных заведений", - говорится в сообщении.Экспертный фокус направлен на кросс-культурную подготовку к работе с Египтом, Вьетнамом и Китаем. Студенты смогут попробовать свои силы в ролях импортера и экспортера, а также получить рекомендации от членов экспертного жюри - действующих экспортеров и представителей организаций инфраструктуры поддержки экспорта.Участники переговоров получают специализированные задания-кейсы на основе реальных ситуаций из практики компаний-экспортеров, в которых задаются определенная ситуация и вводные данные, основные роли участников, интересы каждой из участвующих в переговорах сторон и цели, которые должны быть достигнуты участниками.По итогам переговорных сессий будут выбраны лучшие студенты, которые войдут в студенческую сборную для участия в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" на 28-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20250513/sotrudnichestvo-2016684605.html

https://ria.ru/20250513/torgovlya-2016641813.html

россия

египет

вьетнам

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, египет, вьетнам, китай, российский экспортный центр (рэц)