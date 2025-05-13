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Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров - РИА Новости, 13.05.2025
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17:52 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/obuchenie-2016733313.html
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров - РИА Новости, 13.05.2025
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров
Студенческие онлайн-поединки "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованные Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:52:00+03:00
2025-05-13T17:52:00+03:00
экономика
россия
египет
вьетнам
китай
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Студенческие онлайн-поединки "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованные Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, в ходе которых обучающиеся российских университетов на практике оттачивают навыки ведения переговоров и стратегического диалога в международном бизнесе, стартовали 12 мая, сообщает центр."В рамках мероприятия пройдет 5 переговорных сессий, в которых примут участие более 120 студентов 2 и 3 курсов бакалавриата профильных направлений ВЭД из 20 региональных высших учебных заведений", - говорится в сообщении.Экспертный фокус направлен на кросс-культурную подготовку к работе с Египтом, Вьетнамом и Китаем. Студенты смогут попробовать свои силы в ролях импортера и экспортера, а также получить рекомендации от членов экспертного жюри - действующих экспортеров и представителей организаций инфраструктуры поддержки экспорта.Участники переговоров получают специализированные задания-кейсы на основе реальных ситуаций из практики компаний-экспортеров, в которых задаются определенная ситуация и вводные данные, основные роли участников, интересы каждой из участвующих в переговорах сторон и цели, которые должны быть достигнуты участниками.По итогам переговорных сессий будут выбраны лучшие студенты, которые войдут в студенческую сборную для участия в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" на 28-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
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353
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экономика, россия, египет, вьетнам, китай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Египет, Вьетнам, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов искусству переговоров

Школа экспорта РЭЦ и ВАВТ обучат молодых специалистов вести переговоры

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Студенческие онлайн-поединки "Территория переговоров: диалог как стратегия", организованные Школой экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Школой переговоров Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, в ходе которых обучающиеся российских университетов на практике оттачивают навыки ведения переговоров и стратегического диалога в международном бизнесе, стартовали 12 мая, сообщает центр.
"В рамках мероприятия пройдет 5 переговорных сессий, в которых примут участие более 120 студентов 2 и 3 курсов бакалавриата профильных направлений ВЭД из 20 региональных высших учебных заведений", - говорится в сообщении.
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Экспертный фокус направлен на кросс-культурную подготовку к работе с Египтом, Вьетнамом и Китаем. Студенты смогут попробовать свои силы в ролях импортера и экспортера, а также получить рекомендации от членов экспертного жюри - действующих экспортеров и представителей организаций инфраструктуры поддержки экспорта.
Участники переговоров получают специализированные задания-кейсы на основе реальных ситуаций из практики компаний-экспортеров, в которых задаются определенная ситуация и вводные данные, основные роли участников, интересы каждой из участвующих в переговорах сторон и цели, которые должны быть достигнуты участниками.
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По итогам переговорных сессий будут выбраны лучшие студенты, которые войдут в студенческую сборную для участия в очном мастер-классе "Кросс-культурные переговоры: студенты против экспертов" на 28-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.
Узнать больше об образовательных решениях для международного бизнеса и молодых специалистов в сфере ВЭД можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияЕгипетВьетнамКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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