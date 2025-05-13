https://ria.ru/20250513/obligatsii-2016727574.html

Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года

Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 13.05.2025

Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года

Подмосковье осуществило во вторник выплату купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:31:00+03:00

2025-05-13T17:31:00+03:00

2025-05-13T17:31:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Подмосковье осуществило во вторник выплату купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года RU35015MOO0, выплаты составили 133,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 4 рубля 45 копеек из расчета 5,95% годовых. Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 12 августа 2025 года. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20250513/zemlya-2016691821.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)