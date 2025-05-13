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Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 13.05.2025
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Новости Подмосковья
 
17:31 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/obligatsii-2016727574.html
Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года
Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года - РИА Новости, 13.05.2025
Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года
Подмосковье осуществило во вторник выплату купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:31:00+03:00
2025-05-13T17:31:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Подмосковье осуществило во вторник выплату купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года RU35015MOO0, выплаты составили 133,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 4 рубля 45 копеек из расчета 5,95% годовых. Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 12 августа 2025 года. Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень аналогичного периода прошлого года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Московская область выплатила 18-й купон по облигациям 2020 года

Московская область выплатила 133,5 миллиона рублей по облигациям 2020 года

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Подмосковье осуществило во вторник выплату купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2020 года RU35015MOO0, выплаты составили 133,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 4 рубля 45 копеек из расчета 5,95% годовых.
Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 12 августа 2025 года.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что налоговые и неналоговые поступления консолидированного бюджета Подмосковья достигли 304 миллиардов рублей за первый квартал 2025 года, превысив на 14,9% уровень аналогичного периода прошлого года.
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