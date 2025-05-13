https://ria.ru/20250513/nikolaev-2016758129.html

Николаев: увековечили память о героях ВОВ из Чувашии на "Невском пятачке"

Николаев: увековечили память о героях ВОВ из Чувашии на "Невском пятачке" - РИА Новости, 13.05.2025

Николаев: увековечили память о героях ВОВ из Чувашии на "Невском пятачке"

В городе Кировск Ленинградской области увековечили память солдат из Чувашии, сражавшихся за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:35:00+03:00

2025-05-13T20:35:00+03:00

2025-05-13T20:35:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В городе Кировск Ленинградской области увековечили память солдат из Чувашии, сражавшихся за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства республики. На Аллее памяти мемориального комплекса "Невский пятачок" состоялось торжественное открытие памятной стелы "Советским воинам Земли Чувашской, погибших при защите Ленинграда". Для защиты Ленинграда из Чувашии во время войны были мобилизованы более 15 тысяч человек, из них более 5 тысяч погибли в ожесточенных боях на подступах к городу. "Это событие – важный шаг в увековечивании памяти наших земляков, которые сражались за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. <…>Благодарю правительство Ленинградской области за поддержку, активистов чувашского землячества за их усилия по сохранению памяти героев. Их инициатива создать интерактивный музей и издать книгу о героях — это шаг к тому, чтобы память о наших предках жила в сердцах будущих поколений. Мы ее обязательно поддержим", - отметил в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев. От имени главы Чувашской Республики в церемонии принял участие заместитель председателя Госсовета Чувашской Республики Виктор Горбунов.

https://ria.ru/20250428/nikolaev-2013902049.html

https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012830962.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)