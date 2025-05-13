https://ria.ru/20250513/neftekhimmash-2016754827.html

Костромской "Нефтехиммаш" готовит новую партию импортозамещающей продукции

Костромской "Нефтехиммаш" готовит новую партию импортозамещающей продукции - РИА Новости, 13.05.2025

Костромской "Нефтехиммаш" готовит новую партию импортозамещающей продукции

Костромской завод "Нефтехиммаш" приступил к изготовлению оборудования для выпуска аммиака, раньше такую продукцию производили только заграницей, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:08:00+03:00

2025-05-13T20:08:00+03:00

2025-05-13T20:08:00+03:00

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КОСТРОМА, 13 мая – РИА Новости. Костромской завод "Нефтехиммаш" приступил к изготовлению оборудования для выпуска аммиака, раньше такую продукцию производили только заграницей, сообщает пресс-служба администрации Костромской области. "В Костромском научно-производственном объединении нефтехимического машиностроения приступили к производству оборудования для выпуска аммиака для АО "Минудобрения" – крупнейшего химпредприятия страны, которое является единственным производителем минеральных удобрений в Центральном Черноземье", - говорится в сообщении. Костромской завод "Нефтехиммаш" первым в России взялся за производство такого оборудования, отмечают в областной администрации, подчеркивая, что до настоящего времени оно выпускалось лишь в Италии и Швейцарии. Развитие импортозамещения губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с руководством предприятия в ходе рабочей поездки в научно-производственное объединение. На встрече отмечалось, что продукция, которую выпускают в Костроме, востребована в нефтяной, газовой и химической отраслях. Предприятию предоставлены государственные меры поддержки, в том числе, в виде гарантий фонда поддержки предпринимательства Костромской области на общую сумму 11,8 миллиона рублей. Руководитель завода Александр Пастухов поблагодарил Ситникова за поддержку и внимание к предприятиям отрасли. "Продукция предприятия востребована в России и за рубежом. География поставок – 25 регионов страны, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам. "Нефтехиммаш" тесно сотрудничает с отраслевыми научными институтами. Выполняет заказы по проектам оборудования от отраслевых институтов, таких как РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина", - сообщает пресс-служба. Губернатору рассказали, что на предприятии бережно относятся работникам – сохраняют высококвалифицированные кадры, организуют переобучение. Самому старшему рабочему – Игорю Соколову - 72 года. Он единственный токарь, который работает на ручном станке. С коллективом глава региона обсудил и другие вопросы. В частности, призвал участвовать во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Нельзя оставаться равнодушными к родному городу, отметил губернатор. Большинство нефтехиммашевцев голосуют за благоустройство набережной, рассказали Сергею Ситникову активисты завода.

https://ria.ru/20250424/port-2013281323.html

https://ria.ru/20250417/podderzhka-2011906183.html

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костромская область, россия, сергей ситников