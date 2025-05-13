https://ria.ru/20250513/nato-2016755552.html

НАТО отказала РИА Новости в аккредитации на встречу глав МИД альянса

НАТО отказала РИА Новости в аккредитации на встречу глав МИД альянса - РИА Новости, 13.05.2025

НАТО отказала РИА Новости в аккредитации на встречу глав МИД альянса

Североатлантический альянс (НАТО) отказал агентству РИА Новости в аккредитации на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье без объяснения причин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:14:00+03:00

2025-05-13T20:14:00+03:00

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СТАМБУЛ, 13 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс (НАТО) отказал агентству РИА Новости в аккредитации на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье без объяснения причин.Встреча глав МИД НАТО состоится в турецкой Анталье 14-15 мая. Заявка на аккредитацию была подана в соответствующие сроки, все необходимые документы были приложены."Уведомляем вас о том, что ваша заявка на аккредитацию для освещения неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье не была успешной", — говорится в полученном корреспондентом письме.Отдел аккредитаций НАТО отметил в письме, что данное решение "окончательное и не подлежит пересмотру"."К сожалению, мы не можем предоставить подробности относительно данного результата заявки", — говорится в письме.Западные организации в последнее время неоднократно отказывали в аккредитации журналистам российских СМИ. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более чем 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство России в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).Кроме того, Минфин США 4 сентября объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".

https://ria.ru/20250512/simonyan-2016575055.html

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