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"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/nato-2016592239.html
"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России
"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России - РИА Новости, 13.05.2025
"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России
Североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, пишет Business Insider. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:13:00+03:00
2025-05-13T01:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
лондон
валерий залужный
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, пишет Business Insider."Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение", — указано в статье.Авторы материала также ссылаются на недавнее выступление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Лондоне. Он рассказал, что странам западного блока требуется полное переосмысление военной доктрины, в том числе и в сфере БПЛА, чтобы составить конкуренцию России."Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными и дорогостоящими системами, имеющими центральное значение для их возможностей, альянс нуждается в массах дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты", — резюмирует издание.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015857602.html
https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html
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россия, украина, лондон, валерий залужный, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Лондон, Валерий Залужный, НАТО, В мире
"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России

Business Insider: НАТО требуются глобальные изменения военной доктрины

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, пишет Business Insider.
"Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение", — указано в статье.
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Авторы материала также ссылаются на недавнее выступление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Лондоне. Он рассказал, что странам западного блока требуется полное переосмысление военной доктрины, в том числе и в сфере БПЛА, чтобы составить конкуренцию России.
"Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными и дорогостоящими системами, имеющими центральное значение для их возможностей, альянс нуждается в массах дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты", — резюмирует издание.
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Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛондонВалерий ЗалужныйНАТОВ мире
 
 
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