"Ставится под сомнение": в США забили тревогу из-за военной доктрины России
Business Insider: НАТО требуются глобальные изменения военной доктрины
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс находится в крайне уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, пишет Business Insider.
Авторы материала также ссылаются на недавнее выступление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Лондоне. Он рассказал, что странам западного блока требуется полное переосмысление военной доктрины, в том числе и в сфере БПЛА, чтобы составить конкуренцию России.
"Представители НАТО и западных оборонных ведомств также заявили, что наряду с крупномасштабными и дорогостоящими системами, имеющими центральное значение для их возможностей, альянс нуждается в массах дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты", — резюмирует издание.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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