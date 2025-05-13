https://ria.ru/20250513/napadenie-2016657460.html
В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения
В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения - РИА Новости, 13.05.2025
В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения
Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения пьяного дебошира на сотрудника штаба волонтерского общественного движения в подмосковном Протвино, сообщили... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:40:00+03:00
2025-05-13T12:40:00+03:00
2025-05-13T13:06:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
татьяна петрова
россия
протвино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения пьяного дебошира на сотрудника штаба волонтерского общественного движения в подмосковном Протвино, сообщили журналистам в ГСУ СК по Московской области.Как сообщили в ведомстве, 11 мая пьяный мужчина зашел в штаб волонтерского общественного движения в Протвино и напал на сотрудника."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказали в ведомстве.Сейчас, по данным следствия, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.Как в свою очередь сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ворвавшийся в волонтерский штаб ругался матом, избил сотрудника, а после скрылся."Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел местный житель 1983 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных деяний", - добавила Петрова.На видео, которое распространила пресс-служба подмосковной полиции, задержанный раскаивается за преступление. "Извиняюсь, раскаиваюсь. Был пьяный. Я пью очень редко и меня развезло. Раскаиваюсь. Впредь больше такого не повторится. Я сам с себя в шоке, что такое вообще произошло", - сказал он.Выяснение обстоятельств и расследование находится на контроле подмосковной прокуратуры.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html
https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html
московская область (подмосковье)
россия
протвино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия, татьяна петрова, россия, протвино
Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Татьяна Петрова, Россия, Протвино
В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения
В Протвино пьяный дебошир напал на работника волонтерского движения