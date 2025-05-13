https://ria.ru/20250513/napadenie-2016657460.html

В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения

В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения - РИА Новости, 13.05.2025

В Подмосковье пьяный дебошир напал на сотрудника волонтерского движения

Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения пьяного дебошира на сотрудника штаба волонтерского общественного движения в подмосковном Протвино, сообщили... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:40:00+03:00

2025-05-13T12:40:00+03:00

2025-05-13T13:06:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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татьяна петрова

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения пьяного дебошира на сотрудника штаба волонтерского общественного движения в подмосковном Протвино, сообщили журналистам в ГСУ СК по Московской области.Как сообщили в ведомстве, 11 мая пьяный мужчина зашел в штаб волонтерского общественного движения в Протвино и напал на сотрудника."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство)", - сказали в ведомстве.Сейчас, по данным следствия, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.Как в свою очередь сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ворвавшийся в волонтерский штаб ругался матом, избил сотрудника, а после скрылся."Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в территориальный отдел местный житель 1983 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных деяний", - добавила Петрова.На видео, которое распространила пресс-служба подмосковной полиции, задержанный раскаивается за преступление. "Извиняюсь, раскаиваюсь. Был пьяный. Я пью очень редко и меня развезло. Раскаиваюсь. Впредь больше такого не повторится. Я сам с себя в шоке, что такое вообще произошло", - сказал он.Выяснение обстоятельств и расследование находится на контроле подмосковной прокуратуры.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html

https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html

московская область (подмосковье)

россия

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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия, татьяна петрова, россия, протвино