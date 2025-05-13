https://ria.ru/20250513/moskva-2016643750.html

Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве

Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве - РИА Новости, 13.05.2025

Более 100 транспортных тоннелей промыли в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:34:00+03:00

2025-05-13T11:34:00+03:00

2025-05-13T12:05:00+03:00

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли транспортные тоннели после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству провели масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский. Во время работ поочередно перекрывали по одной крайней полосе движения транспорта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промыли парапеты и стены инженерных сооружений, провели очистку дренажных систем, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. В работах были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в рамках месячника по благоустройству в столице промыли около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники.

https://ria.ru/20250513/moskva-2016620611.html

https://ria.ru/20250512/biryukov-2016459801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, петр бирюков